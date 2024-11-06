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АЗ – Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч состоится 7 ноября в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
АЗ уже два матча подряд не забивает в Лиге Европе. Последний раз нидерландский клуб побеждал "Эльфсборг" в первом туре Лиги Европы. В выездных матчах этот клуб не забивал. Но сегодняшний матч – домашний. За 3 игры АЗ набрал 3 очка.
"Фенербахче" приедет без главного тренера – в матче против "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо получил красную карточку. За 3 игры игроки турецкого клуба набрали 5 баллов.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7
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