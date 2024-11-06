АЗ – Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

АЗ уже два матча подряд не забивает в Лиге Европе. Последний раз нидерландский клуб побеждал "Эльфсборг" в первом туре Лиги Европы. В выездных матчах этот клуб не забивал. Но сегодняшний матч – домашний. За 3 игры АЗ набрал 3 очка.

"Фенербахче" приедет без главного тренера – в матче против "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо получил красную карточку. За 3 игры игроки турецкого клуба набрали 5 баллов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 7 ноября.

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Трансляция матча В эфире Смотреть матч АЗ - Фенербахче Смотреть трансляцию

В четвёртом туре встретятся нидерландский АЗ и турецкий "Фенербахче".