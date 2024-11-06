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Виктория Пльзень – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Матч состоится 7 ноября в 22:00 по киевскому времени

Виктория Пльзень – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images

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Эти команды друг от друга отделяет 3 места и один балл.

В трёх матча испанский «Реал Сосьедад» всегда забивал первым. Но победить футболисты смогли только в одном матче – против «Маккаби Тель-Авив». Ещё балл команда заработала за ничью против «Ниццы».

«Виктория Пльзень» ещё ни разу не побеждала – все 3 матча чешская команда сыграла вничью. Только с «Айнтрахтом» «Виктория» выгрызла ничью, а с «ПАОКом» упустила победу.

На чьей стороне фортуна в этом матче? Узнаем 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

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Смотреть матч Виктория Пльзень - Реал Сосьедад
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Виктория (Пльзень)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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