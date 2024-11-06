Виктория Пльзень – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Эти команды друг от друга отделяет 3 места и один балл.

В трёх матча испанский «Реал Сосьедад» всегда забивал первым. Но победить футболисты смогли только в одном матче – против «Маккаби Тель-Авив». Ещё балл команда заработала за ничью против «Ниццы».

«Виктория Пльзень» ещё ни разу не побеждала – все 3 матча чешская команда сыграла вничью. Только с «Айнтрахтом» «Виктория» выгрызла ничью, а с «ПАОКом» упустила победу.

На чьей стороне фортуна в этом матче? Узнаем 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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