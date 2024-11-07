Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Ференцварош: хорошо ли вы помните противостояния украинских клубов с венгерскими? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images
Сегодня, 6 ноября, киевское "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" в четвертом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25.
Читайте такжеПервый Кубок кубков Динамо: полевой госпиталь в Ереване, зеленые от страха венгры и полкруга почета
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против венгерских, пройдя наш квиз.
В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Шахтер – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
- Официально: Дональд Трамп победил на президентских выборах в США
- Динамо - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн