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Динамо – Ференцварош: хорошо ли вы помните противостояния украинских клубов с венгерскими? Квиз от UA-Футбол

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Динамо – Ференцварош: хорошо ли вы помните противостояния украинских клубов с венгерскими? Квиз от UA-Футбол

Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 ноября, киевское "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" в четвертом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25.

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Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против венгерских, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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