Динамо – Ференцварош: хорошо ли вы помните противостояния украинских клубов с венгерскими? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 6 ноября, киевское "Динамо" сыграет с "Ференцварошем" в четвертом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против венгерских, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.