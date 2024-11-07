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Динамо - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо - Ференцварош. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" проведет номинально домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против венгерского "Ференцвароша". Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".
Подопечные Александра Шовковского еще не набрали очков в турнире. Венгры имеют в своем активе три пункта.
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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 4-й тур
07.11.2024
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
"Динамо" 22:00 "Ференцварош"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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