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Динамо - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Динамо - Ференцварош. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Динамо - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" проведет номинально домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против венгерского "Ференцвароша". Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

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Подопечные Александра Шовковского еще не набрали очков в турнире. Венгры имеют в своем активе три пункта.

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 4-й тур
07.11.2024
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
"Динамо" 22:00 "Ференцварош"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
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Трансляция матча Динамо - Ференцварош
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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