Динамо - Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" проведет номинально домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против венгерского "Ференцвароша". Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

Подопечные Александра Шовковского еще не набрали очков в турнире. Венгры имеют в своем активе три пункта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 4-й тур

07.11.2024

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

"Динамо" 22:00 "Ференцварош"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1