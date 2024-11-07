Защитник Ференцвароша: Против Динамо будет сложная игра, но мы готовы к матчу

Защитник "Ференцвароша" Кристиан Рамирес поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 4-м туре Лиги Европы.

– Какого матча вы ожидаете ?

– Каждая игра для нас очень сложная. Конечно, завтра будет сложная игра, потому что мы знаем, что у "Динамо" хорошие игроки, хороший состав. Мы готовы к такому типу игры, который будет завтра.

– Игра пройдет на нейтральном поле. Стадион вмещает 51 тысячу зрителей, завтра на матче будет около 45 тысяч, из которых около 300 – фаны "Ференцвароша". Насколько это мотивирует?

– Могу сказать, что это очень хорошо, когда ты играешь с болельщиками. Неважно, играешь ты дома или на выезде. Это очень важно для футболистов. Это хорошая атмосфера.

Наша команда очень рада, что мы будем играть в такой атмосфере. Я убежден, что мы на 100% сконцентрированы, чтобы сделать завтра свою работу, – сказал Рамирес.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится сегодня, 7 ноября и начнется в 22:00 по Киеву.