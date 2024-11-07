Предупредил Динамо. Украинец, игравший в Венгрии, выделил лидеров Ференцвароша

Украинский вратарь Александр Надь, который выступал в венгерских клубах "Дермот", "Гонвед", "Дебрецен", "Ньиредьхаза" рассказал о сильных и слабых сторонах соперника киевского "Динамо" - "Ференцвароша".

– На мой взгляд, "Ференцварош" уже не такой грозный, как в период, когда у руля находился украинский специалист Сергей Ребров. И хотя "фради", как еще в Венгрии называют эту команду, регулярно финишируют первыми, делать им это все труднее.

– Кого вы считаете фаворитом этого противостояния?

– Динамовцев, хотя не могу сказать, что этот поединок станет для них легкой прогулкой. "Ференцварош" - команда довольно агрессивная, однако киевляне возобладают - 2:1, благодаря преимуществу в скорости принятия решений на футбольном поле.

– На ваш взгляд, кто является лидерами "Ференцвароша"?

– Вратарь Денеш Дибус, полузащитник Mохамед Абу-Фани и нападающий Барнабаш Варга. Еще один ведущий игрок, защитник Эндрю Ботка в последнее время не попадает в основной состав, хотя постоянно выступает за сборную Венгрии. Не знаю почему наставник Паскаль Янсен не доверяет ветерану, тем более, что игра в обороне является уязвимым местом будапештского гранда. И если бы не надежные действия на последнем рубеже Дибуса, то вряд ли "фради" были лидерами. Поэтому посоветовал бы динамовцам не тратить время на разведку, а с первых минут взять на вооружение передачи за спины защитников, которым не хватает здравомыслия, или пасы вразрез, после которых в рядах "Ференцвароша" настоящая паника.

– Что можете сказать об Абу-Фани и Варге?

– Израильский легионер играет в опорной зоне и не только цепкий в отборе, но и обладает точным первым пасом. К этому нужно быть готовым. Все же, самый опасный – Варга. "Венгерский Индзаги", как его еще называют болельщики в соседней стране, владеет голевым чутьем, он всегда в нужном месте, потому что умеет предсказать действия защитников, угадывает с отскоками мяча.

– Динамовцам стоит сыграть с ним персонально?

– Не думаю, стоперам киевлян следует уделять ему внимание, когда он будет оказываться в их зонах, главное, эффективно действовать на опережение и не ошибаться с подстраховкой. Повторяю, у динамовцев есть все шансы завтра подтвердить, что "Ференцварош" является удобным соперником для них, - считает Надь.