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Манчестер Юнайтед - ПАОК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Манчестер Юнайтед - ПАОК. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - ПАОК. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

7 ноября "Манчестер Юнайтед" и ПАОК проведут матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы. "Олд Траффорд" мечтает хоть о минимальной победе родной команды. Сможет ли Руд ван Нистелрой настроить "красных дьяволов" на успех в матче с греческим клубом, за который выступают бывший вингер "Шахтёра" Тайсон и экс-защитник "Динамо" Томаш Кендзёра?

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Лига Европы-2024/25. 4-й тур
07.11.2024. 22:00
Манчестер "Олд Траффорд"
"МЮ" 22:00 "ПАОК"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - ПАОК
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