Олимпиакос - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

7 ноября в Пирее встретятся настойчивый "Олимпиакос" и непредсказуемый "Рейнджерс". Оба соперника имеют одинаковое количество очков, а значит и шансы на выход в 1/8 финала. Смогут ли шотландцы добыть заветные три очка в Греции?

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Лига Европы. Тур 4 из 8

Пирей (Греция). Стадион "Георгиос Караискакис"

Арбитр в поле: Саша Штегеманн (Германия)

"Олимпиакос" 19:45 "Рейнджерс"

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