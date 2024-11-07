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Олимпиакос - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Олимпиакос - Рейнджерс. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: olympiacos.org
7 ноября в Пирее встретятся настойчивый "Олимпиакос" и непредсказуемый "Рейнджерс". Оба соперника имеют одинаковое количество очков, а значит и шансы на выход в 1/8 финала. Смогут ли шотландцы добыть заветные три очка в Греции?
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Лига Европы. Тур 4 из 8
Пирей (Греция). Стадион "Георгиос Караискакис"
Арбитр в поле: Саша Штегеманн (Германия)
"Олимпиакос" 19:45 "Рейнджерс"
Текстовая онлайн-трансляция матча –
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Олімпіакос - РейнджерсСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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