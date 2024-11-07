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Олимпиакос - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Олимпиакос - Рейнджерс. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Олимпиакос - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: olympiacos.org

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7 ноября в Пирее встретятся настойчивый "Олимпиакос" и непредсказуемый "Рейнджерс". Оба соперника имеют одинаковое количество очков, а значит и шансы на выход в 1/8 финала. Смогут ли шотландцы добыть заветные три очка в Греции?

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Лига Европы. Тур 4 из 8
Пирей (Греция). Стадион "Георгиос Караискакис"
Арбитр в поле: Саша Штегеманн (Германия)

"Олимпиакос" 19:45 "Рейнджерс"

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Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Олімпіакос - Рейнджерс
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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