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Лацио - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Лацио - Порту: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лацио - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В самом интересном поединке четвертого тура Лиги Европы сегодня встретятся "Лацио" и "Порту". Кроме статуса обоих коллективов и высокого уровня игроков в этих командах интриги матчу добавляет и тот факт, что коллективы имеют перед собой совершенно разные турнирные задачи накануне этого игрового дня. "Орлы" очень уверенно забрались на первую строчку по итогам стартовых туров, одержав три победы подряд. Теперь "Лацио", само собой, хочет удержать лидерство в таблице.

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"Порту", напротив, пока не очень радует своих болельщиков в Лиге Европы, расположившись во второй десятке с четырьмя очками. До конца этапа лиги остается все меньше туров, поэтому сегодня португальцам необходимо побеждать, чтобы приблизиться к желанной зоне топ-8.

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Лига Европы. 4-й тур.
07 ноября, 22:00. "Стадио Олимпико" (Рим)
Лацио - Порту
Главный судья: Георгий Кабаков (Болгария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу Лаціо - Порту
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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