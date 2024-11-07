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Лацио - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио - Порту: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В самом интересном поединке четвертого тура Лиги Европы сегодня встретятся "Лацио" и "Порту". Кроме статуса обоих коллективов и высокого уровня игроков в этих командах интриги матчу добавляет и тот факт, что коллективы имеют перед собой совершенно разные турнирные задачи накануне этого игрового дня. "Орлы" очень уверенно забрались на первую строчку по итогам стартовых туров, одержав три победы подряд. Теперь "Лацио", само собой, хочет удержать лидерство в таблице.
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"Порту", напротив, пока не очень радует своих болельщиков в Лиге Европы, расположившись во второй десятке с четырьмя очками. До конца этапа лиги остается все меньше туров, поэтому сегодня португальцам необходимо побеждать, чтобы приблизиться к желанной зоне топ-8.
Лига Европы. 4-й тур.
07 ноября, 22:00. "Стадио Олимпико" (Рим)
Лацио - Порту
Главный судья: Георгий Кабаков (Болгария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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