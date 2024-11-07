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АЗ Алкмар - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

АЗ Алкмар - Фенербахче: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

АЗ Алкмар - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лиге Европы алкмарцы стартовали с победы над шведским "Эльфсборгом" 3:2, далее были выездные поражения от "Атлетика" из Бильбао 2:0 и "Тоттенхэма" 1:0. Как следствие, "АЗ" пока занимает 24 место, которое позволяет попасть в 1/16 Лиги Европы. Но для того, чтобы там удержаться, нужно набирать очки. В группе Лиги Европы "Фенербахче" пока не проигрывает, домашняя победа над "Роял Юнион" 2:1 и ничьи 1:1 с "Твенте" на выезде и "Манчестер Юнайтед" дома. Особенно эмоциональной получилась последняя игра, где Моуринью противостоял своей бывшей команде. Португалец получил тогда красную карточку, поэтому он не будет руководить командой против нидерландцев.

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Лига Европы. 4-й тур.
07 ноября, 22:00. Алкмар. Стадион "АФАС"
АЗ Алкмар - Фенербахче
Главный судья: Джон Битон (Шотландия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу АЗ Алкмар - Фенербахче
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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