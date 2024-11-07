Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ференцвароша

Сегодня, 7 ноября, киевское "Динамо" проведет номинально домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против венгерского "Ференцвароша". Игра состоится в Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион".

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено в формах каких цветов проведут встречу соперники.

Динамовцы сыграют в своей основной форме белого цвета, динамовский голкипер - в желтой амуниции. Гости же проведут встречу в черных цветах. Вратарь "Ференцвароша" будет играть в красном.

Арбитры будут одеты в футболки голубого цвета.

Матч начнется в 22:00 по Киеву, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.