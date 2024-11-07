  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ференцвароша
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ференцвароша

Лига Европы

Команды определились с игровыми формами

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ференцвароша

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 7 ноября, киевское "Динамо" проведет номинально домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против венгерского "Ференцвароша". Игра состоится в Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион".

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено в формах каких цветов проведут встречу соперники.

Читайте такжеПервый Кубок кубков Динамо: полевой госпиталь в Ереване, зеленые от страха венгры и полкруга почета

Динамовцы сыграют в своей основной форме белого цвета, динамовский голкипер - в желтой амуниции. Гости же проведут встречу в черных цветах. Вратарь "Ференцвароша" будет играть в красном.

Арбитры будут одеты в футболки голубого цвета.

Матч начнется в 22:00 по Киеву, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.

Читайте такжеЗащитник Ференцвароша: Против Динамо будет сложная игра, но мы готовы к матчу
По теме
yellow-arrow
АЗ Алкмар - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Лацио - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Олимпиакос - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости