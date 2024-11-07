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Стало известно, в какой форме Динамо сыграет против Ференцвароша
Команды определились с игровыми формами
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Сегодня, 7 ноября, киевское "Динамо" проведет номинально домашний матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25 против венгерского "Ференцвароша". Игра состоится в Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион".
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено в формах каких цветов проведут встречу соперники.
Динамовцы сыграют в своей основной форме белого цвета, динамовский голкипер - в желтой амуниции. Гости же проведут встречу в черных цветах. Вратарь "Ференцвароша" будет играть в красном.
Арбитры будут одеты в футболки голубого цвета.
Матч начнется в 22:00 по Киеву, а UA-Football проведет текстовый онлайн поединка.
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