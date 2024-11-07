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Динамо - Ференцварош: вспомните стартовый состав киевлян против венгров на групповой стадии ЛЧ-2020/21? Квиз от UA-Футбол
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Олександр Приходько
7-го ноября в немецком Гамбурге киевское "Динамо" сыграет матч четвертого тура основного этапа Лиги Европы 2024/25. Соперником украинского клуба будет венгерский "Ференцварош".
В сезоне 2020/21 годов эти команды были в одной группе в Лиге чемпионов. В Будапеште команды сыграли вничью 2:2, а дома киевляне праздновали минимальную победу 1:0.
Мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав "Динамо" в домашнем матче против "Ференцвароша" на групповой стадии ЛЧ-2020/21. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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