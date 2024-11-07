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Виктория Пльзень - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Виктория Пльзень - Реал Сосьедад: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Виктория Пльзень - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images

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В четвертом туре Лиги Европы между собой встретятся "Виктория Пльзень" и "Реал Сосьедад" — следующие соперники киевского "Динамо". Эти клубы друг от друга отделяют лишь три позиции в общей турнирной таблице и одно очко.

В предыдущих трех матчах испанский "Реал Сосьедад" набрал четыре очка, одержав одну победу (в матче против "Маккаби Тель-Авив") и сыграв вничью с "Ниццей". "Виктория Пльзень" еще ни разу не побеждала — все три матча чешская команда сыграла вничью.

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Лига Европы. 4-й тур.
7 ноября, 22:00. "Городской стадион" (Пльзень)
Виктория Пльзень - Реал Сосьедад
Главный судья: Андрис Трейманис (Латвия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Трансляція матчу Вікторія Пльзень - Реал Сосьєдад
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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