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Езерский: Голод к победам должен сегодня помочь Динамо

Лига Европы
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Пора побеждать

Езерский: Голод к победам должен сегодня помочь Динамо

fcdynamo.com

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Экс-игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Владимир Езерский дал комментарий перед матчем бывшего клуба в основном раунде Лиги Европы против "Ференцвароша".

"В отличие от будапештцев, которые в прошлом туре оказались сильнее французской "Ниццы", динамовцы в нынешней Лиге Европы еще не выигрывали. На мой взгляд, именно этот голод к победам и должен сегодня помочь подопечным Александра Шовковского. Настроенность должна быть максимальной. Тем более что киевляне подошли к поединку с "Ференцварошем" в боевом составе. Вернулись в строй после повреждений Ярмоленко и Попов, а отсутствующих по разным причинам Брагару, Пихальонка и Себальоса нельзя назвать незаменимыми.

У венгерского чемпиона есть проблемы в обороне, и нападающие динамовцев должны доказать свою профпригодность и, наконец, отличиться забитыми мячами. Киевляне должны брать пример с "Шахтера", который прогнозируемо победил "Янг Бойз" и набрал свои три очка. Такого же мы ждем и от динамовцев в Лиге Европы", - сказал Езерский.

Напомним, что матч "Динамо" - "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Владимир Езерский Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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