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Юнион Сент-Жиллуа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся 7 ноября в 19:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча двух клубов с проблемами в чемпионатах и в Лиге Европы.
"Юнион" за 4 тура Лиги Европы набрал один балл – за ничью против норвежского "Будё / Глимт". В двух остальных матчах бельгийская команда уступила с разницей в один мяч. В национальном чемпионате дела идут не лучше – в 13-ти играх чемпионата Бельгии набрал 16 очков и сейчас занимает 10-е место.
"Рома", в которой играет украинец Артем Довбик, также испытывает проблемы. Ничья с "Атлетиком", минимальная победа над киевским "Динамо" и 20-е место в Лиге Европы. В Серии А "Рома" на 12-м месте с 13 очками за 11 игр.
У обоих тренеров сложная ситуация. Кто сумеет улучшить положение? – узнаем в 19:45 по киевскому времени.
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Лига Европы. 4-й тур Этапа Лиги.
7 ноября 2024. Брюссель. "Король Бодуэн"
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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