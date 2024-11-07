Юнион Сент-Жиллуа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Встреча двух клубов с проблемами в чемпионатах и в Лиге Европы.

"Юнион" за 4 тура Лиги Европы набрал один балл – за ничью против норвежского "Будё / Глимт". В двух остальных матчах бельгийская команда уступила с разницей в один мяч. В национальном чемпионате дела идут не лучше – в 13-ти играх чемпионата Бельгии набрал 16 очков и сейчас занимает 10-е место.

"Рома", в которой играет украинец Артем Довбик, также испытывает проблемы. Ничья с "Атлетиком", минимальная победа над киевским "Динамо" и 20-е место в Лиге Европы. В Серии А "Рома" на 12-м месте с 13 очками за 11 игр.

У обоих тренеров сложная ситуация. Кто сумеет улучшить положение? – узнаем в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига Европы. 4-й тур Этапа Лиги.

7 ноября 2024. Брюссель. "Король Бодуэн"

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Смотреть матч Юнион - Рома Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.