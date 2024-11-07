Галатасарай – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче Лиги Европы встречаются команды из восьмерки сильнейших.

"Тоттенхэм" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы – один из трёх клубов со стопроцентной результативностью, который набрал 9 очков в общей таблице. Английский клуб победил в трёх матчах, пропустив лишь один гол.

"Галатасарай" - лидер чемпионата Турции и одна из лучших команд Лиги Европы. Турецкий клуб споткнулся об латвийский РФШ, на характере прошёл "Эльфсборг" со счётом 4:3 в последнем матче и набрал 7 очков.

Команды любят забивать, а вот пропускать по статистике любит только одна. Сильнейший определится в матче.

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Лига Европы. 4-й тур Этапа Лиги.

7 ноября 2024. Стамбул. "Рамс Парк"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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