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Галатасарай – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Матч начнётся 7 ноября в 19:45 по киевскому времени

Галатасарай – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

instagram.com/galatasaray

Новина українською

В матче Лиги Европы встречаются команды из восьмерки сильнейших.

"Тоттенхэм" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы – один из трёх клубов со стопроцентной результативностью, который набрал 9 очков в общей таблице. Английский клуб победил в трёх матчах, пропустив лишь один гол.

"Галатасарай" - лидер чемпионата Турции и одна из лучших команд Лиги Европы. Турецкий клуб споткнулся об латвийский РФШ, на характере прошёл "Эльфсборг" со счётом 4:3 в последнем матче и набрал 7 очков.

Команды любят забивать, а вот пропускать по статистике любит только одна. Сильнейший определится в матче.

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Лига Европы. 4-й тур Этапа Лиги.

7 ноября 2024. Стамбул. "Рамс Парк"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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