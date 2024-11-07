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Галатасарай – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся 7 ноября в 19:45 по киевскому времени
instagram.com/galatasaray
В матче Лиги Европы встречаются команды из восьмерки сильнейших.
"Тоттенхэм" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы – один из трёх клубов со стопроцентной результативностью, который набрал 9 очков в общей таблице. Английский клуб победил в трёх матчах, пропустив лишь один гол.
"Галатасарай" - лидер чемпионата Турции и одна из лучших команд Лиги Европы. Турецкий клуб споткнулся об латвийский РФШ, на характере прошёл "Эльфсборг" со счётом 4:3 в последнем матче и набрал 7 очков.
Команды любят забивать, а вот пропускать по статистике любит только одна. Сильнейший определится в матче.
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Лига Европы. 4-й тур Этапа Лиги.
7 ноября 2024. Стамбул. "Рамс Парк"
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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