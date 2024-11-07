Олимпиакос объявил стартовый состав на матч Лиги Европы. В старте ли Яремчук?

Греческий "Олимпиакос" объявил стартовый состав на матч Лиги Европы против "Рейнджерс".

Украинский нападающий Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ρέιντζερς! / Our line-up for today’s match against Rangers! ????⚪️#Olympiacos #OLYRAN #UEL pic.twitter.com/H2ZdYb0CjM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 7, 2024

В этом сезоне Роман Яремчук выходил в одном матче Лиги Европы – против "Лиона". Нападающий отыграл 60 минут и результативными действиями не отметился.

В данный момент у команд по 6 очков. "Рейнджерс" занимает 11-е место, благодаря лучшей разнице мячей. "Олимпиакос" расположился на 12-м.

Матч "Олимпиакос - Рейнджерс" стартует в 19:45 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.