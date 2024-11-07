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Олимпиакос объявил стартовый состав на матч Лиги Европы. В старте ли Яремчук?

Лига Европы
Обновлено

Нападающий в основном выходит под усиление состава

Олимпиакос объявил стартовый состав на матч Лиги Европы. В старте ли Яремчук?

Novasports

Новина українською

Греческий "Олимпиакос" объявил стартовый состав на матч Лиги Европы против "Рейнджерс".

Украинский нападающий Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Роман Яремчук выходил в одном матче Лиги Европы – против "Лиона". Нападающий отыграл 60 минут и результативными действиями не отметился.

В данный момент у команд по 6 очков. "Рейнджерс" занимает 11-е место, благодаря лучшей разнице мячей. "Олимпиакос" расположился на 12-м.

Матч "Олимпиакос - Рейнджерс" стартует в 19:45 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Olympiacos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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