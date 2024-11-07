Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Биловар, Караваев, Шапаренко и Ванат - в старте Динамо на Ференцварош
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 7 ноября, "Динамо" проведет свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд:
"Динамо": Бущан, Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак, Буяльский, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Ярмоленко, Попов, Рубчинский, Малыш, Герреро, Брагару
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Ференцварош": Дибус, Рамирес, Гартенманн, Сиссе, Макрецкий, Абу-Фани, Ромменс, Захариассен, Траоре, Кади, Б. Варга
Запасные: А. Варга, Эри, Бен-Ромдан, Салданья, Чивич, Ботка, Салаи, Грубер, Каян, Тот, Майга, Мисиджан
Напомним, что матч "Динамо" - "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
Популярное сейчас
- Умер бывший футболист Динамо и Шахтера
- Новоизбранный президент США рассказал о поддержке от легендарного чемпиона мира
- Стадион так стадион. Зеленский посетит саммит в Венгрии на непривычной для политиков локации
- Динамо - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
Комментарии 1