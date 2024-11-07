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Биловар, Караваев, Шапаренко и Ванат - в старте Динамо на Ференцварош

Лига Европы
Обновлено

Стартовые составы команд

Биловар, Караваев, Шапаренко и Ванат - в старте Динамо на Ференцварош

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 ноября, "Динамо" проведет свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд:

"Динамо": Бущан, Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак, Буяльский, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Дячук, Ярмоленко, Попов, Рубчинский, Малыш, Герреро, Брагару

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"Ференцварош": Дибус, Рамирес, Гартенманн, Сиссе, Макрецкий, Абу-Фани, Ромменс, Захариассен, Траоре, Кади, Б. Варга

Запасные: А. Варга, Эри, Бен-Ромдан, Салданья, Чивич, Ботка, Салаи, Грубер, Каян, Тот, Майга, Мисиджан

Напомним, что матч "Динамо" - "Ференцварош" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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Комментарии
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
07.11.2024 в 21:02
В Динамо немає гравця з прізвищем Малюк, а є Навін Малиш.У будь-якому випадку чекаємо перемоги Динамо.
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Комментарии 1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
07.11.2024 в 21:02
В Динамо немає гравця з прізвищем Малюк, а є Навін Малиш.У будь-якому випадку чекаємо перемоги Динамо.
Ответить
0
0

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