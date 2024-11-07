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Лига Европы. Галатасарай сильнее Тоттенхэма, Мармуш снова решает, Йовичевич проиграл баскам

Лига Европы
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Второй по рангу еврокубок порадовал морем красивых голов

Лига Европы. Галатасарай сильнее Тоттенхэма, Мармуш снова решает, Йовичевич проиграл баскам

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hakan Akgun/Anadolu

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Контратаки "Карабаха" оказались эффективнее владения и давления "Буде-Глимт".

Почему? Норвежцы могли забить больше одного гола, но дважды гости выносили мяч прямо с линии ворот.

Ну, и сам "Карабах" впереди был максимально точен. Байрамов гениально перебросил Хайкина метров с 30-ти, это точно лучший гол дня, а уже в середине второго тайма ветеран "Карабаха" Абделла Зубир в контратаке легко раскачал защитника и пальнул в ближний. К слову, снова вратарский гол.

В таблице у "Карабах" после победы стало 3 очка, у "Буде-Глимт" осталось 7.

4-й тур Лиги Европы. Буде. "Аспмира"

"Буде-Глимт" - "Карабах" - 1:2

Голы: Берг, 41 - Байрамов, 22, Зубир, 69

Как и ожидалось, один из лучших матчей вечера по качеству игры. Лидер чемпионата Чехии и третья команда Бундеслиги не подвели.

Единственный гол изысканным ударом со штрафного забил сенсационный Омар Мармуш, у которого также 10 голов в 9 турах Бундеслиги.

Чехи привычно для себя больше владели мячом, атаковали, пробивали, но неэффективно. Похожая история уже была со "Славией" раньше в Бильбао - снова Лингр, Заферис, Юрасек запороли все, что им создали.

В таблице у "Айнтрахта" теперь 10 очков, у "Славии" - 4.

4-й тур Лиги Европы. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Славия" - 1:0

Гол: Мармуш, 53

Самый мутный матч вечера. Из-за густого тумана зрители не всегда могли разглядеть, кто с мячом.

Касательно футбола, то "Брага" активничала на старте обоих таймов, а гол забила благодаря хитрому розыгрышу штрафного и двойному рикошету. "Эльфсборг" ответил в концовке благодаря изящной игре юного Готфрида Раппа, который прошел и прострелил на набегавшего Эрика Хольтена.

В таблице у команд после матча тоже полное равенство - по 4 балла.

4-й тур Лиги Европы. Бурос. "Бурос Арена"

"Эльфсборг" - "Брага" - 1:1

Голы: Хольтен, 84 - Ума, 66 (автогол)

Люто везло румынам на переполненном стадионе в Бухаресте.

Они со старта меньше владели мячом, атаковали, но Флорин Танасе открыл счет прямым ударом со штрафного с диким рикошетом, а Даниэль Бирлидже его удвоил на 10-й секунду второго тайма - это голкипер "Мидтьюлланна" Олафссон, вынося мяч, попал ему в живот.

Получив преимущество, ФКСБ отошел назад, а у датчан не хватило мастерства взломать этот "автобус".

В таблице у румын 9 очков, у "Мидтьюлланна" - 7.

4-й тур Лиги Европы. Бухарест. Национальный стадион

"ФКСБ" - "Мидтьюлланн" - 2:0

Голы: Танасе, 16, Бирлидже, 46

У "Шпор" серьезная борьба в АПЛ и в Стамбуле они решили поберечь основу. Как итог - 2:7 по ударам в створ ворот.

Турки выдали шикарный первый тайм. Акгюну удался феноменальный удар в одно касание издали, а Осимхен дважды продемонстрировал свое преимущество над защитниками вблизи ворот - причем оба раза с передач ветерана Мертенса. Ясно, Виктору не место в Турции - уже летом ожидаем его трансфер в топ-клуб.

"Тоттенхэм" усилил состав во втором тайме, провел замены, а Соланке пяткой один гол отыграл, но больше не успел - надо было начинать играть со старта.

В таблице ЛЕ у "Галатасарая" теперь 10 очков, у "Шпор" - 9.

4-й тур Лиги Европы. Стамбул. "Тюрк Телеком Арена"

"Галатасарай" - "Тоттенхэм" - 3:2

Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 - Ланкшир, 18, Соланке, 69

Чуть не удивила мир команда Игора Йовичевича, но чуть не считается.

Эрик Маркус открыл счет прямым ударом со штрафного с рикошетом, после чего "Лудогорец" отошел назад и держался еще 50 минут - до замен у Бильбао.

Дальше баски взвинтили темп, и у "Лудогорца" дважды провалился левый защитник. Из его зоны сперва Иньяки, а затем и юный Нико Серрано расстреляли ворота почти в упор.

В таблице у "Атлетика" теперь 10 очков, у "Лудогорца" осталось 1.

4-й тур Лиги Европы. Разград. "Хувефарма Арена"

"Лудогорец" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Эрик Маркус, 20 - Уильямс, 73, Серрано, 74

"Ницца" в ЛЕ косплеит "ПСЖ" в ЛЧ - те же высокие ожидания, те же никчемные результаты.

Сегодня "Орлята" пропустили от "Твенте" уже на старте - это Ротс прорвался по правому полуфлангу.

Хозяева в ответ забрали мяч, создавали шансы, но Софьян Диоп даже в упор не пробил Пшемыслава Тытоня. Ну, и наказание последовало после перерыва - Ламмерс с боями прорвался прямо к воротам и забил еще.

Когда Диоп еще и красную заработал, казалось, что "Ницца" точно проиграет, но крученный удар Жереми Бога и напор на последних минутах с подачей на дальнюю штангу, где был Мохаммед-Али Шо, спас хотя бы от баранки.

В таблице у "Ниццы" теперь 2 очка, у "Твенте" ненамного лучше - 3.

4-й тур Лиги Европы. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Твенте" - 2:2

Голы: Бога, 66, Шо, 88 - Ротс, 8, Ламмерс, 60

"Твенте" потерял почти 100% победу в матче с "Ниццой". Голландцы вели к 60-й минуте 2:0, но умудрились пропустить дважды. Итоговая ничья 2:2 явно в пользу "Ниццы".

4-й тур Лиги Европы. Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Рейнджерс" - 1:1

Голы: Эль-Кааби, 56 - Дессерс, 64

"Олимпиакос" больше владел иницативой, хотя более острые моменты создавал "Рейнджерс". В итоге, все закончилось вничью 1:1. Роман Яремчук весь матч просидел в запасе "Оли".

4-й тур Лиги Европы. Брюссель. Стадион Короля Бодуэна

"Юнион" - "Рома" - 1:1

Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 72

"Рома" забила первой на 72-й минуте, но пропустила на 77-й. Ничья, которая вряд ли порадует болельщиков римлян. Довбик начал матч в запасе, вышел на замену, но ничем особенным не запомнился.

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