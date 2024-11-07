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Лига Европы. Галатасарай сильнее Тоттенхэма, Мармуш снова решает, Йовичевич проиграл баскам
Второй по рангу еврокубок порадовал морем красивых голов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hakan Akgun/Anadolu
Контратаки "Карабаха" оказались эффективнее владения и давления "Буде-Глимт".
Почему? Норвежцы могли забить больше одного гола, но дважды гости выносили мяч прямо с линии ворот.
Ну, и сам "Карабах" впереди был максимально точен. Байрамов гениально перебросил Хайкина метров с 30-ти, это точно лучший гол дня, а уже в середине второго тайма ветеран "Карабаха" Абделла Зубир в контратаке легко раскачал защитника и пальнул в ближний. К слову, снова вратарский гол.
В таблице у "Карабах" после победы стало 3 очка, у "Буде-Глимт" осталось 7.
4-й тур Лиги Европы. Буде. "Аспмира"
"Буде-Глимт" - "Карабах" - 1:2
Голы: Берг, 41 - Байрамов, 22, Зубир, 69
Как и ожидалось, один из лучших матчей вечера по качеству игры. Лидер чемпионата Чехии и третья команда Бундеслиги не подвели.
Единственный гол изысканным ударом со штрафного забил сенсационный Омар Мармуш, у которого также 10 голов в 9 турах Бундеслиги.
Чехи привычно для себя больше владели мячом, атаковали, пробивали, но неэффективно. Похожая история уже была со "Славией" раньше в Бильбао - снова Лингр, Заферис, Юрасек запороли все, что им создали.
В таблице у "Айнтрахта" теперь 10 очков, у "Славии" - 4.
4-й тур Лиги Европы. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"
"Айнтрахт" - "Славия" - 1:0
Гол: Мармуш, 53
Самый мутный матч вечера. Из-за густого тумана зрители не всегда могли разглядеть, кто с мячом.
Касательно футбола, то "Брага" активничала на старте обоих таймов, а гол забила благодаря хитрому розыгрышу штрафного и двойному рикошету. "Эльфсборг" ответил в концовке благодаря изящной игре юного Готфрида Раппа, который прошел и прострелил на набегавшего Эрика Хольтена.
В таблице у команд после матча тоже полное равенство - по 4 балла.
4-й тур Лиги Европы. Бурос. "Бурос Арена"
"Эльфсборг" - "Брага" - 1:1
Голы: Хольтен, 84 - Ума, 66 (автогол)
Люто везло румынам на переполненном стадионе в Бухаресте.
Они со старта меньше владели мячом, атаковали, но Флорин Танасе открыл счет прямым ударом со штрафного с диким рикошетом, а Даниэль Бирлидже его удвоил на 10-й секунду второго тайма - это голкипер "Мидтьюлланна" Олафссон, вынося мяч, попал ему в живот.
Получив преимущество, ФКСБ отошел назад, а у датчан не хватило мастерства взломать этот "автобус".
В таблице у румын 9 очков, у "Мидтьюлланна" - 7.
4-й тур Лиги Европы. Бухарест. Национальный стадион
"ФКСБ" - "Мидтьюлланн" - 2:0
Голы: Танасе, 16, Бирлидже, 46
У "Шпор" серьезная борьба в АПЛ и в Стамбуле они решили поберечь основу. Как итог - 2:7 по ударам в створ ворот.
Турки выдали шикарный первый тайм. Акгюну удался феноменальный удар в одно касание издали, а Осимхен дважды продемонстрировал свое преимущество над защитниками вблизи ворот - причем оба раза с передач ветерана Мертенса. Ясно, Виктору не место в Турции - уже летом ожидаем его трансфер в топ-клуб.
"Тоттенхэм" усилил состав во втором тайме, провел замены, а Соланке пяткой один гол отыграл, но больше не успел - надо было начинать играть со старта.
В таблице ЛЕ у "Галатасарая" теперь 10 очков, у "Шпор" - 9.
4-й тур Лиги Европы. Стамбул. "Тюрк Телеком Арена"
"Галатасарай" - "Тоттенхэм" - 3:2
Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 - Ланкшир, 18, Соланке, 69
Чуть не удивила мир команда Игора Йовичевича, но чуть не считается.
Эрик Маркус открыл счет прямым ударом со штрафного с рикошетом, после чего "Лудогорец" отошел назад и держался еще 50 минут - до замен у Бильбао.
Дальше баски взвинтили темп, и у "Лудогорца" дважды провалился левый защитник. Из его зоны сперва Иньяки, а затем и юный Нико Серрано расстреляли ворота почти в упор.
В таблице у "Атлетика" теперь 10 очков, у "Лудогорца" осталось 1.
4-й тур Лиги Европы. Разград. "Хувефарма Арена"
"Лудогорец" - "Атлетик" - 1:2
Голы: Эрик Маркус, 20 - Уильямс, 73, Серрано, 74
"Ницца" в ЛЕ косплеит "ПСЖ" в ЛЧ - те же высокие ожидания, те же никчемные результаты.
Сегодня "Орлята" пропустили от "Твенте" уже на старте - это Ротс прорвался по правому полуфлангу.
Хозяева в ответ забрали мяч, создавали шансы, но Софьян Диоп даже в упор не пробил Пшемыслава Тытоня. Ну, и наказание последовало после перерыва - Ламмерс с боями прорвался прямо к воротам и забил еще.
Когда Диоп еще и красную заработал, казалось, что "Ницца" точно проиграет, но крученный удар Жереми Бога и напор на последних минутах с подачей на дальнюю штангу, где был Мохаммед-Али Шо, спас хотя бы от баранки.
В таблице у "Ниццы" теперь 2 очка, у "Твенте" ненамного лучше - 3.
4-й тур Лиги Европы. Ницца. "Альянц Ривьера"
"Ницца" - "Твенте" - 2:2
Голы: Бога, 66, Шо, 88 - Ротс, 8, Ламмерс, 60
"Твенте" потерял почти 100% победу в матче с "Ниццой". Голландцы вели к 60-й минуте 2:0, но умудрились пропустить дважды. Итоговая ничья 2:2 явно в пользу "Ниццы".
4-й тур Лиги Европы. Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" - "Рейнджерс" - 1:1
Голы: Эль-Кааби, 56 - Дессерс, 64
"Олимпиакос" больше владел иницативой, хотя более острые моменты создавал "Рейнджерс". В итоге, все закончилось вничью 1:1. Роман Яремчук весь матч просидел в запасе "Оли".
4-й тур Лиги Европы. Брюссель. Стадион Короля Бодуэна
"Юнион" - "Рома" - 1:1
Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 72
"Рома" забила первой на 72-й минуте, но пропустила на 77-й. Ничья, которая вряд ли порадует болельщиков римлян. Довбик начал матч в запасе, вышел на замену, но ничем особенным не запомнился.
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