  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Все бывает впервые. 19-летний нападающий Тоттенхэма получил красную карточку в матче после забитого дебютного гола за клуб
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все бывает впервые. 19-летний нападающий Тоттенхэма получил красную карточку в матче после забитого дебютного гола за клуб

Лига Европы
Обновлено

Юный нападающий однозначно запомнит этот вечер

Все бывает впервые. 19-летний нападающий Тоттенхэма получил красную карточку в матче после забитого дебютного гола за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этот вечер мог стать особенным для 19-летнего Уилла Ланкшира, который забил свой дебютный гол за «Тоттенхэм» в своем втором матче за лондонский клуб. Однако эта игра в любом случае запомнится юноше.

Читайте такжеГалатасарай – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

На 18-й минуте матча четвертого тура Лиги Европы между турецким "Галатасараем" и "Тоттенхэмом" Уилл Ланкшир сравнял счет, забив свой дебютный гол за "шпор" на взрослом уровне.

Однако позже, во второй половине игры, Ланкшир получил желтую карточку на 53-й минуте за удар соперника локтем, а затем, на 60-й минуте второго тайма, он был вынужден покинуть поле, увидев перед собой вторую желтую и красную карточку за грубую игру.

Таким образом, 19-летний юноша упустил возможность стать героем поединка, сделав неважные дела клуба на поле еще хуже. В итоге "Тоттенхэм" проиграл "Галатасараю" со счетом 3:2.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что для 19-летнего Ланкшира матч против «Галатасарая» в Лиге Европы был лишь второй игрой за клуб. До этого английский нападающий выходил на поле в официальном матче против «Ференцвароша» (1:2), сыграв 66 минут.

По теме
yellow-arrow
Тымчик не полетел с Динамо на матч с Ференцварошем
yellow-arrow
-1 у Динамо. Дубинчак заработал прямую красную в первом тайме матча с Ференцварошем. ВИДЕО
yellow-arrow
Поддержка будет? На еврокубковом матче Динамо почти пустые трибуны. Фото
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости