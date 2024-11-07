Все бывает впервые. 19-летний нападающий Тоттенхэма получил красную карточку в матче после забитого дебютного гола за клуб

Этот вечер мог стать особенным для 19-летнего Уилла Ланкшира, который забил свой дебютный гол за «Тоттенхэм» в своем втором матче за лондонский клуб. Однако эта игра в любом случае запомнится юноше.

На 18-й минуте матча четвертого тура Лиги Европы между турецким "Галатасараем" и "Тоттенхэмом" Уилл Ланкшир сравнял счет, забив свой дебютный гол за "шпор" на взрослом уровне.

Однако позже, во второй половине игры, Ланкшир получил желтую карточку на 53-й минуте за удар соперника локтем, а затем, на 60-й минуте второго тайма, он был вынужден покинуть поле, увидев перед собой вторую желтую и красную карточку за грубую игру.

Таким образом, 19-летний юноша упустил возможность стать героем поединка, сделав неважные дела клуба на поле еще хуже. В итоге "Тоттенхэм" проиграл "Галатасараю" со счетом 3:2.

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Добавим, что для 19-летнего Ланкшира матч против «Галатасарая» в Лиге Европы был лишь второй игрой за клуб. До этого английский нападающий выходил на поле в официальном матче против «Ференцвароша» (1:2), сыграв 66 минут.