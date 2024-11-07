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Поддержка будет? На еврокубковом матче Динамо почти пустые трибуны. Фото
От этого больнее
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На матче Лиги Европы "Динамо – Ференцварош" почти пустые трибуны.
Как видно на фотографиях, "Динамо" продало на матч в Германии мало билетов. Видна эмблема "Гамбурга", слоган и пустые места.
Также присутствуют болельщики на стоячих местах, но и там до аншлага далеко.
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Фотогалерея
В трансляции это выглядело так:
Фотогалерея
На стадионе слышна поддержка гостей.
На матчі "Динамо - Ференцварош" чутно підтримку гостей.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 7, 2024
Відео - UA-Футбол pic.twitter.com/RWfh17rYDq
Напомним, что матчи Лиги Европы "Динамо" проводит на "Фолькпаркштадион" в Гамбурге.
Матч Лиги Европы "Динамо – Ференцварош" стартовал. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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