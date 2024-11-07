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Поддержка будет? На еврокубковом матче Динамо почти пустые трибуны. Фото

Лига Европы
Обновлено

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Поддержка будет? На еврокубковом матче Динамо почти пустые трибуны. Фото

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

На матче Лиги Европы "Динамо – Ференцварош" почти пустые трибуны.

Как видно на фотографиях, "Динамо" продало на матч в Германии мало билетов. Видна эмблема "Гамбурга", слоган и пустые места.

Также присутствуют болельщики на стоячих местах, но и там до аншлага далеко.

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Фотогалерея

Поддержка будет? На еврокубковом матче Динамо почти пустые трибуны. Фото - фото 1Поддержка будет? На еврокубковом матче Динамо почти пустые трибуны. Фото - фото 2

В трансляции это выглядело так:

Фотогалерея

Поддержка будет? На еврокубковом матче Динамо почти пустые трибуны. Фото - фото 1

На стадионе слышна поддержка гостей.

Напомним, что матчи Лиги Европы "Динамо" проводит на "Фолькпаркштадион" в Гамбурге.

Матч Лиги Европы "Динамо – Ференцварош" стартовал. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 22:47
На стадион попали самые преданные
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 22:47
На стадион попали самые преданные
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0
1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
07.11.2024 в 22:37
Суркіс це аут,леоненко підтвердить!чому не грати в Молдові?і близько і люди б прийшли!
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0
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Matachorros (Chicago)
07.11.2024 в 22:29
Болеть за этих тупых лузеров? Смешно однако
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0
1
dalexx (Украина)
07.11.2024 в 22:23
Ідіоти. Краще грали б у Польщі
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1
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