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-1 у Динамо. Дубинчак заработал прямую красную в первом тайме матча с Ференцварошем. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Тяжело придется киевлянам

-1 у Динамо. Дубинчак заработал прямую красную в первом тайме матча с Ференцварошем. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" проводит свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом, и дело не в счете.

Уже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, и судья, посмотрев ВАР, удалил игрока киевлян.

Большую часть матча "Динамо" будет играть в меньшинстве.

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Пока что счет 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Владислав Дубинчак
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1 голосов
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 22:46
На ошибках учатся. Дубинчак растет, развивается.
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 22:46
На ошибках учатся. Дубинчак растет, развивается.
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1
1
Matachorros (Chicago)
07.11.2024 в 22:37
Самая убогая команда турнира
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1
3
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
07.11.2024 в 22:33
Даун что здесь добавить!!! Ну все понятно мастерства и техники нет приходится вот так играть. Не понятно только одно, зачем таких деревянных в команде держат?
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0
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.11.2024 в 22:32
Дебил, мля, за пределами поля, мяч уже вышел...
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0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.11.2024 в 22:28
Або акула глуха, або свисток без дирки...
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