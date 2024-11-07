Лига Европы
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-1 у Динамо. Дубинчак заработал прямую красную в первом тайме матча с Ференцварошем. ВИДЕО
Тяжело придется киевлянам
fcdynamo.com
"Динамо" проводит свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".
Матч для киевлян начался не лучшим образом, и дело не в счете.
Уже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, и судья, посмотрев ВАР, удалил игрока киевлян.
Большую часть матча "Динамо" будет играть в меньшинстве.
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Пока что счет 0:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Відео - Megogo pic.twitter.com/hUqGeTiix1— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) November 7, 2024
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oda1979 (Запорожье)
07.11.2024 в 22:46
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