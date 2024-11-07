-1 у Динамо. Дубинчак заработал прямую красную в первом тайме матча с Ференцварошем. ВИДЕО

"Динамо" проводит свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом, и дело не в счете.

Уже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, и судья, посмотрев ВАР, удалил игрока киевлян.

Большую часть матча "Динамо" будет играть в меньшинстве.

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Пока что счет 0:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.