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Тымчик не полетел с Динамо на матч с Ференцварошем

Лига Европы

Причины отсутствия защитника неизвестны

Тымчик не полетел с Динамо на матч с Ференцварошем

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" проводит свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

В заявке киевлян не оказалось Александра Тымчика.

При этом, как сообщает корреспондент UA-Футбол с места событий, Александр даже не приехал с командой на матч.

Причины отсутствия защитника остаются неизвестными – сообщений о травме игрока ранее не поступало.

Напомним, что к 35-й минуте счет в матче 0:0, причем "Динамо" играет в меньшинстве после удаления Дубинчака.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Александр Тымчик
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Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
07.11.2024 в 22:53
Так і Михайленка в заявці немає, він наче не травмований.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Київ)
07.11.2024 в 22:53
Так і Михайленка в заявці немає, він наче не травмований.
Ответить
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