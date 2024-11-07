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Тымчик не полетел с Динамо на матч с Ференцварошем
Причины отсутствия защитника неизвестны
fcdynamo.com
"Динамо" проводит свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".
В заявке киевлян не оказалось Александра Тымчика.
При этом, как сообщает корреспондент UA-Футбол с места событий, Александр даже не приехал с командой на матч.
Причины отсутствия защитника остаются неизвестными – сообщений о травме игрока ранее не поступало.
Напомним, что к 35-й минуте счет в матче 0:0, причем "Динамо" играет в меньшинстве после удаления Дубинчака.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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