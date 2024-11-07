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Пропустили два гола за три минуты - Динамо горит Ференцварошу 0:2. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Катастрофа во втором тайме

Пропустили два гола за три минуты - Динамо горит Ференцварошу 0:2. ВИДЕО

Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" проводит свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом - уже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, после чего был удален.

Ну а после перерыва венгры реализовали свое численное преимущество, забив два гола за 3 минуты.

Сначала киевляне потеряли мяч после обрезки Кабаева, затем пошла быстрая передача на Варгу в штрафную, и он красиво пробил из-под Биловара в девятку.

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Ну а далее "Динамо" очень опрометчиво сыграло в обороне во время навеса к владениям Бущана.

0:2 к 60-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 00:05
позорят имя ДК и УКРАИНУ
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Комментарии 8
alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 00:05
позорят имя ДК и УКРАИНУ
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0
0
Матч Футболович
07.11.2024 в 23:49
великий клюп потужно посасывает
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1
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Matachorros (Chicago)
07.11.2024 в 23:48
Как же я несправедливо спрогнозировал победу Ференцвароша всего 2-0.... непростительно просто..
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0
0
Matachorros (Chicago)
07.11.2024 в 23:46
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0
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.11.2024 в 23:39
Уркісівське Динамо прогресує , вже 3 ! Навіть без Михавка справляються . Майже чверть століття пустоти ... Не великий клуб , а шарашкина контора по відмиваню коштів з обленерго. Вже 4 ...
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1
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Matachorros (Chicago)
07.11.2024 в 23:34
Пока суркрысята правят , ничего хорошего не будет
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0
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АНДРІЙ пол (Skalica)
07.11.2024 в 23:31
Динамо така ж користь від суркісів, як Україні від ОП і президента. Розвалюють все. Мудрєци.
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vlapa (Киев)
07.11.2024 в 23:31
Динамо не горить, а тоне
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