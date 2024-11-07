Пропустили два гола за три минуты - Динамо горит Ференцварошу 0:2. ВИДЕО

"Динамо" проводит свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом - уже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, после чего был удален.

Ну а после перерыва венгры реализовали свое численное преимущество, забив два гола за 3 минуты.

Сначала киевляне потеряли мяч после обрезки Кабаева, затем пошла быстрая передача на Варгу в штрафную, и он красиво пробил из-под Биловара в девятку.

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Ну а далее "Динамо" очень опрометчиво сыграло в обороне во время навеса к владениям Бущана.

0:2 к 60-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.