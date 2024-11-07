Такого вы еще не видели. Эпический фейл голкипера в матче Лиги Европы привел к голу на седьмой секунде второго тайма

В соцсетях активно разлетелось видео момента, как румынский "ФКСБ" забил гол в ворота "Мидтьюланна" аж на седьмой секунде матча четвертого тура Лиги Европы. В итоге хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0.

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24-летний вратарь датского "Мидтьюланна" Элиас Рафн Олафссон неудачно попытался вынести мяч в начале второй половины игры после розыгрыша своих игроков с центра поля. Мяч отлетел прямо к нападающему румынского "ФКСБ" Даниэлу Бирлиджу, которому оставалось только занести его в сетку ворот.

Мемний гол ФКСБ у ворота "Мітьюлланда" на сьомій секунді другого тайму



Відео: MEGOGO pic.twitter.com/oGpPCTm115 — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 7, 2024

На повторе можно заметить, как игрок вбегал в ворота с мячом, уже празднуя взятие ворот.