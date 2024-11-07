Это разгром. Динамо пропустило третий и четвертый сухие голы от Ференцвароша. ВИДЕО

" Динамо " сыграло свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом - eже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, после чего был удален.

Ну а после перерыва венгры реализовали свое численное преимущество, забив два гола за 3 минуты.

Впрочем, это был еще не конец… На 67-й минуте Варга добавил еще один гол, доведя счет до разгромного 3:0, а Солданья и вовсе поставил счет в рамки неприличного.

0:4... Хуже быть не может