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Это разгром. Динамо пропустило третий и четвертый сухие голы от Ференцвароша. ВИДЕО
0:3 в матче
Олександр Приходько, UA-Футбол
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Матч для киевлян начался не лучшим образом - eже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, после чего был удален.
Ну а после перерыва венгры реализовали свое численное преимущество, забив два гола за 3 минуты.
Впрочем, это был еще не конец… На 67-й минуте Варга добавил еще один гол, доведя счет до разгромного 3:0, а Солданья и вовсе поставил счет в рамки неприличного.
0:4... Хуже быть не может
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