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Это разгром. Динамо пропустило третий и четвертый сухие голы от Ференцвароша. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

0:3 в матче

Это разгром. Динамо пропустило третий и четвертый сухие голы от Ференцвароша. ВИДЕО

Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом - eже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, после чего был удален.

Ну а после перерыва венгры реализовали свое численное преимущество, забив два гола за 3 минуты.

Впрочем, это был еще не конец… На 67-й минуте Варга добавил еще один гол, доведя счет до разгромного 3:0, а Солданья и вовсе поставил счет в рамки неприличного.

0:4... Хуже быть не может

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 00:03
они позорят УКРАИНУ
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 00:03
они позорят УКРАИНУ
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miruk 81 (львів)
07.11.2024 в 23:56
Які ж вони слабкі...Так в десятьох, але це ж не Реал.Не дай бог стануть чемпіонами, в лізі чемпіонів в одинацятьох будуть получати по пять, шість
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Matachorros (Chicago)
07.11.2024 в 23:35
sticker
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