Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь

Лига Европы, четвертый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)

Александр Шовковский выставил на этот матч максимально оптимальный состав, который сейчас есть у него есть. Неожиданно вне заявки оказался Тимчик, Караваев справа дело в обороне. И провел отличный матч. Но было у "Динамо" одно "но". Оно произошло после четверти часа матча.

Стартовые минуты были за венграми. Они больше находились на чужой половине поля. Но речь шла больше о присутствии. Простреливали в штрафную, навешивали, однако все блокировалось. Параллельно хорошо Кабаев отрабатывал на оборону и пытался разгонять атаки. Но в наступление киевляне уходили меньшинством.

А на 17-й минуте Шовковскому в прямом смысле пришлось взять за голову. VAR помог гостям увидеть чрезмерную грубость в действиях Дубинчака, который прыгнул в голеностоп сопернику. Прямая красная для Владислава и поломанные планы на весь матч.

Сразу последовали и удары. На 21 минуте Бущан парировал первый выстрел "зеленых" в створ – бил из-за пределов штрафной Кади. Но и киевляне не останавливались. Сначала Караваев заработал на себе желтую, убегая в контратаку. А потом Александр разогнал наступление, завершившееся ударом Волошина из опасной зоны. Однако там заблокировал защитник. Реброву стоит подумать о месте Караваева в сборной.

На 29 минуте снова в игру вступил Бущан после удара соперников из-за пределов штрафной. Затем он несколько раз вовремя играл на выходах, а также собирал на себе фолы.

Но пока "Ференцварош" что-то там пытался сконструировать, это сделало "Динамо". На 36 минуте встречи Кабаев получил мяч в штрафной и левой пробил в перекладину. Через несколько секунд Караваев подал с правого фланга и Ванат тоже попал туда же. Венгров откровенно "пронесло".

На 42 минуте кто снова стал главным героем момента? Да, уже несколько раз упомянутый Караваев. Он протянул мяч по чужой половине поля, обыгрался с партнерами и из двойничка пробил чуть выше ворот. В компенсированное до первого тайма время из-за пределов штрафной чуть не попал в створ еще один из самых ярких игроков на тот момент Бражко.

Второй тайм, как и первый, активно начали венгры. На 50 минуте защитники киевлян дважды выносили мяч из ленты ворот, а Бущан записал в свой актив два эффектных сейва.

А на 54-й минуте и Георгий не спас. Кабаев обрезался на своей половине поля, за что соперники сразу же наказали. Точный удар примерно линии штрафной в правую девятку удался нападающему Варге. Без шансов для Бущана.

Еще две минуты и счет уже 0:2. После подачи в штрафную "Динамо" там упал в борьбе игрок "Ференцвароша". Пока одни апеллировали на счет пенальти, а вторые – что его не было, первым за секунду сориентировался Захариассен и пробил в угол ворот. На 67 минуте уже был разгром: дубль оформил Варга, точно пробив головой.

Впоследствии тренер венгров и свежих футболистов выпустил. Сальдана сразу же после своей замены реализовал выход один на один с Бущаном.

0:4 в Гамбурге. "Динамо" хватило в меньшинстве всего на 30 минут. Киевляне переигрывали венгров даже 10х11, но после перерыва усталость дала свое. У "бело-синих" и дальше ноль очков и ноль забитых в Лиге Европы. Остается надеяться на лучшее, и что дальше играть придется по крайней мере не в меньшинстве практически весь поединок.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) 0:4

Голы: Варга 54, Захариассен 56, 67, Сальдана 77

"Динамо": Бущан – Караваев, Биловар, Михавко (Попов 80), Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Рубчинский 63) – Волошин, Буяльский (Вивчаренко 24), Кабаев (Брагару 63) – Ванат (Герреро 63)

"Ференцварош": Дибус – Макрецкис (Каян 64), Сиссе (Ботка 55), Гартенманн, Рамирес – Ромменс (Маига 64), Абу Фани – Кади, Захариассен, Траоре (Грубер 76) – Варга (Сальдана 76)

Предупреждения: Шапаренко 58 – Захариассен 22, Макрецкис 41, Ромменс 58

Удаление: Дубинчак 17 (прямая красная)

Фото: UA-Football/Автор - Олександр Приходько