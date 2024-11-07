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Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь

Лига Европы

На второй тайм у киевлян не хватило сил

Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, четвертый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция)

Александр Шовковский выставил на этот матч максимально оптимальный состав, который сейчас есть у него есть. Неожиданно вне заявки оказался Тимчик, Караваев справа дело в обороне. И провел отличный матч. Но было у "Динамо" одно "но". Оно произошло после четверти часа матча.

Стартовые минуты были за венграми. Они больше находились на чужой половине поля. Но речь шла больше о присутствии. Простреливали в штрафную, навешивали, однако все блокировалось. Параллельно хорошо Кабаев отрабатывал на оборону и пытался разгонять атаки. Но в наступление киевляне уходили меньшинством.

А на 17-й минуте Шовковскому в прямом смысле пришлось взять за голову. VAR помог гостям увидеть чрезмерную грубость в действиях Дубинчака, который прыгнул в голеностоп сопернику. Прямая красная для Владислава и поломанные планы на весь матч.

Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь - изображение 1

Сразу последовали и удары. На 21 минуте Бущан парировал первый выстрел "зеленых" в створ – бил из-за пределов штрафной Кади. Но и киевляне не останавливались. Сначала Караваев заработал на себе желтую, убегая в контратаку. А потом Александр разогнал наступление, завершившееся ударом Волошина из опасной зоны. Однако там заблокировал защитник. Реброву стоит подумать о месте Караваева в сборной.

На 29 минуте снова в игру вступил Бущан после удара соперников из-за пределов штрафной. Затем он несколько раз вовремя играл на выходах, а также собирал на себе фолы.

Но пока "Ференцварош" что-то там пытался сконструировать, это сделало "Динамо". На 36 минуте встречи Кабаев получил мяч в штрафной и левой пробил в перекладину. Через несколько секунд Караваев подал с правого фланга и Ванат тоже попал туда же. Венгров откровенно "пронесло".

На 42 минуте кто снова стал главным героем момента? Да, уже несколько раз упомянутый Караваев. Он протянул мяч по чужой половине поля, обыгрался с партнерами и из двойничка пробил чуть выше ворот. В компенсированное до первого тайма время из-за пределов штрафной чуть не попал в створ еще один из самых ярких игроков на тот момент Бражко.

Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь - изображение 2

Второй тайм, как и первый, активно начали венгры. На 50 минуте защитники киевлян дважды выносили мяч из ленты ворот, а Бущан записал в свой актив два эффектных сейва.

А на 54-й минуте и Георгий не спас. Кабаев обрезался на своей половине поля, за что соперники сразу же наказали. Точный удар примерно линии штрафной в правую девятку удался нападающему Варге. Без шансов для Бущана.

Еще две минуты и счет уже 0:2. После подачи в штрафную "Динамо" там упал в борьбе игрок "Ференцвароша". Пока одни апеллировали на счет пенальти, а вторые – что его не было, первым за секунду сориентировался Захариассен и пробил в угол ворот. На 67 минуте уже был разгром: дубль оформил Варга, точно пробив головой.

Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь - изображение 3

Впоследствии тренер венгров и свежих футболистов выпустил. Сальдана сразу же после своей замены реализовал выход один на один с Бущаном.

0:4 в Гамбурге. "Динамо" хватило в меньшинстве всего на 30 минут. Киевляне переигрывали венгров даже 10х11, но после перерыва усталость дала свое. У "бело-синих" и дальше ноль очков и ноль забитых в Лиге Европы. Остается надеяться на лучшее, и что дальше играть придется по крайней мере не в меньшинстве практически весь поединок.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) 0:4

Голы: Варга 54, Захариассен 56, 67, Сальдана 77

"Динамо": Бущан – Караваев, Биловар, Михавко (Попов 80), Дубинчак – Бражко, Шапаренко (Рубчинский 63) – Волошин, Буяльский (Вивчаренко 24), Кабаев (Брагару 63) – Ванат (Герреро 63)

"Ференцварош": Дибус – Макрецкис (Каян 64), Сиссе (Ботка 55), Гартенманн, Рамирес – Ромменс (Маига 64), Абу Фани – Кади, Захариассен, Траоре (Грубер 76) – Варга (Сальдана 76)

Предупреждения: Шапаренко 58 – Захариассен 22, Макрецкис 41, Ромменс 58

Удаление: Дубинчак 17 (прямая красная)

Фото: UA-Football/Автор - Олександр Приходько

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Комментарии
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IW (Lemberg city)
08.11.2024 в 00:27
Цілком погоджуюсь з коментаторами в студії Megogo, що результат не по грі. Фінальний свисток мав би зафіксувати суперрезультативні 3:8 на втіху вболівальникам. Єдина інтрига, яка залишилася для ДК в цьому сезоні, чи вистачить у Шовковського мужності подати у відставку. І після якого туру, якщо так справи триватимуть і далі. І чи захоче Суркіс змінити тренера...
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Комментарии 36
IW (Lemberg city)
08.11.2024 в 00:27
Цілком погоджуюсь з коментаторами в студії Megogo, що результат не по грі. Фінальний свисток мав би зафіксувати суперрезультативні 3:8 на втіху вболівальникам. Єдина інтрига, яка залишилася для ДК в цьому сезоні, чи вистачить у Шовковського мужності подати у відставку. І після якого туру, якщо так справи триватимуть і далі. І чи захоче Суркіс змінити тренера...
Ответить
0
0
свирепый харьков (Харьков)
08.11.2024 в 00:26
Я смотрел игру "Динамо" и .... ужасался! Нельзя так играть ни при каких условиях. Самое главное в чём проиграли киевляне - в борьбе и желании инрать! Всё остальное мелочь. Меня упрекнут, мол 75 минут играли в меньшинстве.... и что? Вспомните "Металлист" 2011/12 годов.... У него чуть ли не в каждой игре было удаление. Но команда побеждала 3-1, 4-1 и т.д. А тут - тьма просто. Стыдно мне на это порно смотреть))))
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Kondor (Веселе)
08.11.2024 в 00:24
А радувались гравці Динами,коли Криськів ,по дурному,червону заробив.
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fanatSD (донецк)
08.11.2024 в 00:21
"лучше играть в лиге европы и побеждать,чем играть в лиге чемпионов и унизительно проигрывать"-г.м.суркис после жеребьёвки группового этапа ЛЕ..всё понятно?
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Матч Футболович
08.11.2024 в 00:23
ахаххахахах))))
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Bаrcelinius
08.11.2024 в 00:19
А ведь реализуй свои моменты в 1 тайме, Динамо могло бы, как минимум не проиграть, даже играя вдесятером. По классу Ференцварош ниже Динамо однозначно.
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hoy (Київ)
08.11.2024 в 00:28
Эти гниды кривоногие не могут просто покатить в ворота что бы попасть,легче ударить х.й знает куда в космос,тупо задача попади ворота а оно не может,уровень дауна.
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Comment06 (Украина)
08.11.2024 в 00:18
Колись краща команда східної Європи, гроза баварій, реалів, барс, юве знищена, просто декласована навіть не середняком європейського клубного футболу! Після такої ганьби порядні тренери подають у відставку, а поважаючи себе футболісти вішають бутси на гвіздок! І нащо за такими піджопникам їхати до світового рівня футбольної Німеччини?!
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Виктор 2209 (Мехико)
08.11.2024 в 00:17
Наберет ли ДК больше 1 очка и забьет ли гол в оставшихся матчах?
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vlapa (Киев)
08.11.2024 в 00:18
И будет 1 - 1
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hoy (Київ)
08.11.2024 в 00:19
Если выстовить второй состав вместо этих имитаторов тогда я думаю да
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vlotko (Броди)
08.11.2024 в 00:14
Якщо так судиш, то суди одинаково в обидві сторони.
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vlotko (Броди)
08.11.2024 в 00:12
Це ж треба додуматися призначити іранця суддею на таку гру.
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vlapa (Киев)
08.11.2024 в 00:21
Написано - швед, значить швед
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Море23 (Одесса)
08.11.2024 в 00:09
А почему не назначали судей с Киева ? По жеребьевки
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hoy (Київ)
08.11.2024 в 00:12
Далбоёб,Сурккис Шубы не привёз Шифрину
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JudgeDredd (Київ)
08.11.2024 в 00:08
Хтось тут писав, що тепер ми наберемо багато очків у матчах зі слабкими командами, як то "Ференцварош", "Вікторія", РФШ..Ага, ще й з "Галатасараєм"! Щось не бачу коментів цього дописувача.
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Море23 (Одесса)
08.11.2024 в 00:04
А Шевченко своих судий не прислал ? Вот что значит тащить динамо в ЧУ
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4
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vorofan (Житомир)
08.11.2024 в 00:02
Біловар михавко, дубінчак, волошин, ванат, кабаєв=дніще всі інші, за виключенням бущана, просто дно
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JudgeDredd (Київ)
08.11.2024 в 00:05
Ну а хто кращий зараз сюди прийде на ці гроші?
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vorofan (Житомир)
08.11.2024 в 00:06
Суркісят треба гнать
 
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Romerik (YNWA)
08.11.2024 в 00:15
За 5-6 млн можна купити 2 адекватних ц захисників. Але жлоб економить і товчеться на місці
 
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Kondor (Веселе)
08.11.2024 в 00:00
Ай! Як же так?
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Matachorros (Chicago)
08.11.2024 в 00:00
Та даже без удаления дыня бы влетела.
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жека-киев (биг виладж)
08.11.2024 в 00:00
Такої кількості помилок ніякий Бущан не витягне. До того ж було з 10 моментів, жоден не використали.. 5 ЦЗ! Один постійно травмований, 4 не рівень ЛЄ. Михавко за матч зробив помилок більше чим Сирота за сезон, нащо єдиного здорового було в оренду сплавляти?
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JudgeDredd (Київ)
08.11.2024 в 00:04
З Сиротою є якась своя тема, про яку не пишуть. І власники клубу євреї, і Сирота єврей, і поїхав до Ізраїлю, якась своя ідея в тому була.
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Romerik (YNWA)
08.11.2024 в 00:00
Та хоч зі старту в меншості, команда не може так влітати угорцям. Це навіть не середнячки топ 5 ліг. Просто позорище. Я міг зрозуміти 0-7 від Баварії коли Кучер пішов відпочивати на 4 хв, але ж не проти фер-ша 4 пускати за тайм?
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
07.11.2024 в 23:59
Це просто ГАНЬБА...Коментатори жаліються на то, шо не зможемо виступати в ЛЧ...Да...Грайте в ЛК - то рівень нашого сьогодення, набирайте очки з перших турів, а про ЛЧ забудьте.
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Море23 (Одесса)
08.11.2024 в 00:06
Ну как бы Шахтер не будучи в хорошей форме уже имеет 4 очка в ЛЧ
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
08.11.2024 в 00:14
Не применшуючи вчорашній звитяг Шахтаря, неозброєним оком було видно низький рівень команди в найсильнишому турнірі...Слаба УПЛ не надає зростання командам, може як варіант перейти на схему в чотири кола, аби перша шістка (вісімка) мала б більш якісних спарингів між собою...
 
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tekutiev (донецк,Украина)
07.11.2024 в 23:58
не хочу злорадствать.почитаю что напишут "умники"-бокасса и київський харківґянин.и вопрос к простокваше-так кому провели х... по губам?
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miruk 81 (львів)
07.11.2024 в 23:58
07.11.2024 в 23:56Які ж вони слабкі...Так в десятьох, але це ж не Реал.Не дай бог стануть чемпіонами, в лізі чемпіонів в одинацятьох будуть получати по пять, шість
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.11.2024 в 23:56
Мы это сделали, мы лидируем на дне
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Bаrcelinius
08.11.2024 в 00:04
А как бы ещё Динамо заметили, как не на самом дне таблицы?
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Матч Футболович
07.11.2024 в 23:56
ахахахаха)))) ПОТУЖНО венгерский футбол сейчас на подьеме)))) жриТЕ
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Matachorros (Chicago)
07.11.2024 в 23:55
Не надо врать, это с суркрысятами каши не сваришь.
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