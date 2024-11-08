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ЛЕ. Первая победа МЮ, неудача Моуриньо и безупречный Лацио
ЛЕ. Первая победа МЮ, неудача Моуриньо, безупречный Лацио
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы, 4-й тур
Манчестер, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед – ПАОК 2:0
Голы: Диалло 50, 77
Амстердам, Йохан Крофф Арена
Аякс – Маккаби Тель-Авив 5:0
Голы: Траоре 14, Тайлор 27, Годтс 39, Бробби 61, Фитц-Джим 69
Алкмар, АФАС
АЗ Алкмар – Фенербахче 3:1
Голы: Дал 59, Смит 75, Касиус 87 – Эн-Несири 70
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Лион 2:2
Голы: Жандре 47, Тохумджу 90+5 – Абнер 66, Ляказетт 90+3
Рим, Олимпийский стадион
Лацио – Порту 2:1
Голы: Романьоли 45+5, Педро 90+2 – Эуштакиу 66
Пльзень, Доосан-Арена
Виктория – Реал Сосьедад 2:1
Голы: Ау 13, Вашулин 89 – Оускарссон 35
Рига, Даугава
РФШ – Андерлехт 1:1
Голы: Ндиай 90+6 (аг) – Струйкенс 85
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