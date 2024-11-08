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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Первая победа МЮ, неудача Моуриньо и безупречный Лацио

Лига Европы

ЛЕ. Первая победа МЮ, неудача Моуриньо, безупречный Лацио

ЛЕ. Первая победа МЮ, неудача Моуриньо и безупречный Лацио

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 4-й тур

Манчестер, Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – ПАОК 2:0

Голы: Диалло 50, 77

Амстердам, Йохан Крофф Арена

Аякс – Маккаби Тель-Авив 5:0

Голы: Траоре 14, Тайлор 27, Годтс 39, Бробби 61, Фитц-Джим 69

Алкмар, АФАС

АЗ Алкмар – Фенербахче 3:1

Голы: Дал 59, Смит 75, Касиус 87 – Эн-Несири 70

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Лион 2:2

Голы: Жандре 47, Тохумджу 90+5 – Абнер 66, Ляказетт 90+3

Рим, Олимпийский стадион

Лацио – Порту 2:1

Голы: Романьоли 45+5, Педро 90+2 – Эуштакиу 66

Пльзень, Доосан-Арена

Виктория – Реал Сосьедад 2:1

Голы: Ау 13, Вашулин 89 – Оускарссон 35

Рига, Даугава

РФШ – Андерлехт 1:1

Голы: Ндиай 90+6 (аг) – Струйкенс 85

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