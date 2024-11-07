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Очередное поражение Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА
Грустно…
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Динамо" сегодня разгромно уступило "Ференцварошу" в номинально домашнем матче Лиги Европы.
Украинский клуб ещё не забивал и не зарабатывал очки. "Динамо" замыкает общую таблицу лиги.
Кроме "Динамо" 0 очков ещё у "Маккаби Тель-Авив", но они забили 2 гола и выше на одну строчку.
До 24 места, которое даёт право на стыковые матчи – 4 очка.
Напомним, что "Динамо" проиграло "Ференцварошу" со счётом 0:4. Киевский клуб играл в меньшинстве с 17-й минуты, после прямой красной карточки Владиславу Дубинчаку.
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