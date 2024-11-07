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Очередное поражение Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА

Лига Европы

Грустно…

Очередное поражение Динамо. Турнирная таблица Лиги Европы УЕФА

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" сегодня разгромно уступило "Ференцварошу" в номинально домашнем матче Лиги Европы.

Украинский клуб ещё не забивал и не зарабатывал очки. "Динамо" замыкает общую таблицу лиги.

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Кроме "Динамо" 0 очков ещё у "Маккаби Тель-Авив", но они забили 2 гола и выше на одну строчку.

До 24 места, которое даёт право на стыковые матчи – 4 очка.

Напомним, что "Динамо" проиграло "Ференцварошу" со счётом 0:4. Киевский клуб играл в меньшинстве с 17-й минуты, после прямой красной карточки Владиславу Дубинчаку.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.11.2024 в 00:27
На почетном последнем месте
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
08.11.2024 в 00:27
На почетном последнем месте
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alex.belogubko (одесса)
07.11.2024 в 23:59
они позорят Украину имя ДК
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