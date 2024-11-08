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Ужасное поражение киевлян в матче ЛЕ против Ференцвароша. SofaScore и WhoScored выставили свои оценки футболистам Динамо

Лига Европы

Оценки игроков за матч

Ужасное поражение киевлян в матче ЛЕ против Ференцвароша. SofaScore и WhoScored выставили свои оценки футболистам Динамо

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

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Сегодня, 7 ноября, состоялся номинально домашний матч четвертого тура Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Ференцварошем", в котором подопечные Александра Шовковского разгромно уступили чемпионам Венгрии прошлого сезона со счетом 0:4.

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Лучшим игроком этого матча по версии обоих статистических порталов стал Георгий Бущан, который сделал 9 сейвов в поединке. Он получил оценки 7.3 от WhoScored и 8.0 от SofaScore.

Ужасное поражение киевлян в матче ЛЕ против Ференцвароша. SofaScore и WhoScored выставили свои оценки футболистам Динамо - изображение 1

Худшим игроком в составе киевлян стал Владислав Дубинчак (WhoScored — 5.4 ; SofaScore — 3.1), который получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча.

Ужасное поражение киевлян в матче ЛЕ против Ференцвароша. SofaScore и WhoScored выставили свои оценки футболистам Динамо - изображение 2
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Также отметим Константина Вивчаренко, который вышел на поле вместо Виталия Буяльского, поскольку он был вынужден покинуть поле в связи с красной карточкой Дубинчака. 22-летний Вивчаренко получил вторую лучшую оценку в составе киевского "Динамо" (WhoScored — 7.2 ; SofaScore — 7.1)

Ужасное поражение киевлян в матче ЛЕ против Ференцвароша. SofaScore и WhoScored выставили свои оценки футболистам Динамо - изображение 3
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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