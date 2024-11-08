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Караваев: Просим прощения у болельщиков. Это для нас большой урок

Лига Европы
Обновлено

Защитник Динамо дал послематчевые комментарии

Караваев: Просим прощения у болельщиков. Это для нас большой урок

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев в интервью Megogo дал послематчевые комментарии.

По словам Караваева, красная карточка сплотила команду.

Красная? Такое бывает. Случайность, я считаю. Получил за полем, вел борьбу. Случайно наступил на ногу. Очень обидно. Наоборот, эта красная нас сплотила. Мы несколько раз попали в перекладину. Могли так же играть во втором тайме, но не узнал нашу команду после перерыва. Будто опустили руки. Будем разговаривать. Нет оправданий, - сказал защитник.

Кроме того, игрок "Динамо" сказал, что нужно отдаваться на поле, даже при игре вдесятером и извинился перед болельщиками.

Не скажу, что не хватило физических кондиций. Мы все выдерживали, даже в конце бежали, вдесятером. Все идет от головы. Надо разобраться в себе. Мы не должны играть как угодно даже вдесятером, надо придерживаться установки игры. Но мы должны отдаваться на поле.

Пропустили досадные голы. Это детские ошибки. Любая команда на таком уровне не прощает подобное. Просим прощения у болельщиков. Это для нас большой урок. Мы должны его пройти. Через следующие матчи должны делать выводы, - сказал Караваев.

Напомним, что "Динамо" разгромно уступило "Ференцварошу" в Германии. Сейчас украинская команда занимает последнюю позицию в турнирной таблице лиги.

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Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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vlapa (Киев)
08.11.2024 в 01:11
Шось в єврокубках, останній час, одні уроки. Ну пройшли Рейнджерс, де Рейнжерс і де Динамо? Які уроки - як краще наступати на граблі чи що?
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Комментарии 4
vlapa (Киев)
08.11.2024 в 01:11
Шось в єврокубках, останній час, одні уроки. Ну пройшли Рейнджерс, де Рейнжерс і де Динамо? Які уроки - як краще наступати на граблі чи що?
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Bаrcelinius
08.11.2024 в 00:46
А вот Караваеву верю. Единственному из Динамо.
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alex 66 (Кременчук)
08.11.2024 в 00:35
Він коли став Владиславом? Сьогодні))))))))
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Bаrcelinius
08.11.2024 в 00:43
Скажи спасибо, шо не Джоном. )))
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