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Владислав Караваев: Просим прощения у болельщиков. Это для нас большой урок
Защитник Динамо дал послематчевые комментарии
fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Владислав Караваев в интервью Megogo дал послематчевые комментарии.
По словам Караваева, красная карточка сплотила команду.
Красная? Такое бывает. Случайность, я считаю. Получил за полем, вел борьбу. Случайно наступил на ногу. Очень обидно. Наоборот, эта красная нас сплотила. Мы несколько раз попали в перекладину. Могли так же играть во втором тайме, но не узнал нашу команду после перерыва. Будто опустили руки. Будем разговаривать. Нет оправданий, - сказал защитник.
Кроме того, игрок "Динамо" сказал, что нужно отдаваться на поле, даже при игре вдесятером и извинился перед болельщиками.
Не скажу, что не хватило физических кондиций. Мы все выдерживали, даже в конце бежали, вдесятером. Все идет от головы. Надо разобраться в себе. Мы не должны играть как угодно даже вдесятером, надо придерживаться установки игры. Но мы должны отдаваться на поле.
Пропустили досадные голы. Это детские ошибки. Любая команда на таком уровне не прощает подобное. Просим прощения у болельщиков. Это для нас большой урок. Мы должны его пройти. Через следующие матчи должны делать выводы, - сказал Караваев.
Напомним, что "Динамо" разгромно уступило "Ференцварошу" в Германии. Сейчас украинская команда занимает последнюю позицию в турнирной таблице лиги.
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