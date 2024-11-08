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Шовковский: Михавко-Беловар? Молодые, не молодые, никто не будет на это смотреть

Лига Европы
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Тренер разочарованно подвел итоги матча

Шовковский: Михавко-Беловар? Молодые, не молодые, никто не будет на это смотреть

Фото: Динамо

Новина українською

Тренер киевского "Динамо" в послематчевой студии Megogo подвел итоги матча.

Какие выводы делать, играть в меньшинстве с 16-й минуты... В первом тайме имели моменты, мяч не залетел в ворота. Два замечательных момента были. Подарили гол, дальше пропустили второй - все, игра была сделана. Красная карточка, безусловно, сыграла свою рол", - сказал тренер.

Александр Шовковский сказал, что даже с красной карточкой команда играла.

Команда не остановилась, команда играла, просто пропустили необязательный гол после ошибки, в переходной фазе. Предголевой пас отдал Кабаев, в простом моменте..., - сказал наставник.

Шовковский объяснил, почему заменил Буяльского.

Почему заменил именно Буяльского после красной Дубинчака? Это мое решение, - сказал тренер.

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Тренер рассказал о решении выпустить Михавко и Биловара.

Михавко-Биловар? Они играют в "Динамо". Молодые, не молодые, никто не будет на это смотреть. Они должны принимать правильные решения. Когда ты выходишь на поле, то ты принимаешь решение, это говорит об интеллекте игрока. Далее идут понимание футбола и мастерство. Первое решение принимается - это говорит об интеллекте футболиста. Что мне еще сказать. Они должны понимать, где они играют. Первый тайм отыграли нормально, во втором тайме все было нормально до того момента, как пропустили гол после ужасной ошибки, - пояснил Шовковский.

Наставник "Динамо" объяснил замену Шапаренко на 63-й минуте.

"Замена Шапаренко? Футбол не закончится этим поединком. Мы уже смотрели в следующую игру", - сказал Шовковский.

"Динамо" в номинально домашнем матче проиграло "Ференцварошу" со счетом 0:4 и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

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Александр Шовковский Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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