  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем

Лига Европы
Обновлено

Выходили они оттуда не в настроении

"Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В матче четвертого тура Лиги Европы "Динамо" проиграло "Ференцварошу" со счетом 0:4.

После поединка все футболисты вошли в раздевалку и долго там оставались вместе с тренерским штабом. Впоследствии дверь коридора закрыли, и около 20 минут оттуда никто не выходил, а также никому нельзя было заходить.

Читайте такжеХождение по муках. Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча

Как передает корреспондент UA-Футбол с места событий, там "происходил разговор".

Впоследствии игроки все вместе стали покидать раздевалку с выражением "без лица". А главный тренер Александр Шовковский с большим опозданием (по сравнению с предыдущими матчами) пошел на пресс-конференцию.

Для "Динамо" это было четвертое поражение подряд в Лиге Европы. За эти матчи они пропустили 10 голов и не забили ни одного.

Следующий поединок киевляне в еврокубках проведут также в Гамбурге 28 ноября против "Виктории Пльзень". Чехи за четыре тура набрали шесть очков и идут на 16-е место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Наконец-то победа. МЮ — ПАОК 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
37-летний герой. Лацио — Порту 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Хождение по муках. Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча
Александр Шовковский Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
08.11.2024 в 01:49
Советовались как уговорить Ахметова купить всех. Ведь Ахметов купил всех в УПЛ (Киевский харьковчанин не даст соврать), а в ЛЕ пожадничал...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
08.11.2024 в 01:49
Советовались как уговорить Ахметова купить всех. Ведь Ахметов купил всех в УПЛ (Киевский харьковчанин не даст соврать), а в ЛЕ пожадничал...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости