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"Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем
Выходили они оттуда не в настроении
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
В матче четвертого тура Лиги Европы "Динамо" проиграло "Ференцварошу" со счетом 0:4.
После поединка все футболисты вошли в раздевалку и долго там оставались вместе с тренерским штабом. Впоследствии дверь коридора закрыли, и около 20 минут оттуда никто не выходил, а также никому нельзя было заходить.
Как передает корреспондент UA-Футбол с места событий, там "происходил разговор".
Впоследствии игроки все вместе стали покидать раздевалку с выражением "без лица". А главный тренер Александр Шовковский с большим опозданием (по сравнению с предыдущими матчами) пошел на пресс-конференцию.
Для "Динамо" это было четвертое поражение подряд в Лиге Европы. За эти матчи они пропустили 10 голов и не забили ни одного.
Следующий поединок киевляне в еврокубках проведут также в Гамбурге 28 ноября против "Виктории Пльзень". Чехи за четыре тура набрали шесть очков и идут на 16-е место в турнирной таблице.
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