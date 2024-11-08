"Киевляне растерялись и подняли руки вверх". Динамо – Ференцварош. Обзор послематчевой венгерской прессы

Продолжение успешного выступления украинских клубов в еврокубках на этой неделе, к сожалению, не получилось. Болельщики ожидали матча киевского "Динамо" против "Ференцвароша" с мыслью, что вот он шанс наконец взять очки, ведь соперник не столь грозный или именитый. Но каждый матч - это отдельная история и здесь она вышла с роковым началом, когда киевляне остались в меньшинстве, и не менее роковым завершением, когда они пропустили 4 гола во втором тайме.

Вряд ли у кого-то из украинских болельщиков могло быть хорошее настроение после такого "шоу", однако мы точно знаем, у кого взгляд на эту игру абсолютно полярный, а соответственно и эмоции также. Да, мы говорим о наших венгерских коллегах, которые были очень рады такому триумфу своей любимой команды. Что именно они написали о данном матче? Будем разбираться.

"Ференцварош нокаутировал киевское Динамо в Гамбурге", — с таким заголовком вышло известное издание Nemzeti Sport. В начале статьи они рассказывают о Гамбурге, гамбургерах и как они между собой связаны. А дальше отмечают замечательную поддержку "Ференцвароша" на трибунах: "Один за другим украинские футболисты, обернувшиеся желто-синими флагами, выходили на поле, чтобы послушать гимн Лиги Европы, но их сильно разочаровал выездной сектор Фради, который состоял из нескольких сотен человек и качественно выделялся на фоне почти пустой остальной части трибун".

Говоря о самом матче они сразу перешли к ключевому моменту встречи: "Наверное, переломный момент всего матча произошел в самом начале, когда Владислав Дубинчак прошелся по лодыжке Макреккиса, после чего арбитр, не без помощи ВАР, удалил игрока киевлян и это дало гостям прекрасное преимущество на оставшуюся часть матча. Ференцварош хотел как можно скорее воспользоваться этим преимуществом и полетел в атаку. Венгерская команда четко контролировала мяч, большая часть всей игры проходила на части поля украинцев, которых неоднократно спасал двухметровый Георгий Бущан. Он неоднократно пользовался своими антропометрическими данными и забирал как верховые подачи, так и вытягивался в струнку после ударов".

С другой стороны, там не боятся вспоминать момент, когда киевляне могли выйти вперед даже играя в меньшинстве: "На 26-й минуте гостям невероятно повезло не отставать в счете, которые уже на тот момент играли с девятью полевыми игроками, киевляне в течение десяти секунд дважды попали в перекладину, все решили буквально сантиметры. После такого схода с рельсов Ференцварош вернулся к атакам и контролю хода матча, а украинцы в дальнейшем очень редко доходили до чужих ворот, однако когда им это удавалось, то это непременно было очень остро. Поэтому гостям не мешало бы быть осторожными, несмотря на то, что соперник играет в меньшинстве".

Далее журналисты продолжают: "Если Бущану после первого тайма казалось, что все может измениться и во втором тайме у него будет меньше работы, то он ошибался. Гол Ференцварошу выглядел вопросом времени еще в первой половине, а во второй это ощущение только усиливалось. И Наконец мы увидели тот самый гол Фради, и даже не один, а два за две минуты. Мягко говоря, защитники киевлян были не на высоте, в первом голе они просто подарили мяч сопернику, а во втором - не успевали за игроками Фради. После этих голов игра номинальных хозяев полностью развалилась и оставался лишь один вопрос: сколько еще Ференцварош сможет забить до конца игры?" Вот так они видели все, что происходило и с этим трудно не согласиться, особенно с тезисом о том, как команда Шовковского развалилась после двух пропущенных голов.

"Победа в 4 гола! Ференцварош доминировал и разгромил киевское Динамо в Лиге Европы", — это уже заголовок из издания Blikk. В желании поднять статус этой победы в статье отмечается, что сейчас "Динамо" является лидером своего национального чемпионата, поэтому, несмотря на то, что они проиграли три матча до этого, их нужно воспринимать очень серьезно.

В этом издании также не обошли стороной и болельщиков: "Абсолютно беззубый стадион Гамбурга был практически пустым. Слышно было только несколько сотен болельщиков Фради". Также там говорят, что даже до удаления Дубинчака их команда выглядела уверенно: "Активность гостей была уже с первых минут и благодаря этому на 17-й минуте мы увидели абсолютно заслуженное удаление Дубинчака, правда, арбитр не сразу увидел там красную карточку, пришлось просматривать видеоповтор. Вместо атакующего полузащитника Виталия Буяльского Шовковский выпустил на поле защитника Константина Вивчаренко. Гости с удовольствием воспользовались численным преимуществом, не хватало только финальной передачи в штрафную площадку".

"Да, впоследствии мы увидели очень опасный момент от Динамо, когда они попали в перекладину и сразу показали, что расслабляться еще рано. Сначала Кабаев, а затем и Ванат. Очень повезло Ференцварошу не пропустить гол". Далее идет описание того, что происходило во втором тайме, впрочем они отмечают остроту команды Шовковского на контратаках, это, по их словам, заставляло нервничать. Во время описания голов своей команды в издании никак не говорили об ошибках от игроков киевской команды, поэтому там особенно без откровений, можно идти дальше.

Венгерское издание M4Sport вышло со следующим заголовком: "Ференцварош воспользовался 80-минутным преимуществом и делал киевское Динамо со счетом 4:0". Там точно так же рассказали о болельщиках и об активном старте гостей в этой игре: "Только после первых 10 минут Динамо пришло в норму и выровняло игру. Как только игра успокоилась, украинская команда была поставлена в невыгодное положение, поскольку Дубинчак наступил на лодыжку Макреккису. После того, как Фради оказались в большинстве, они снова вернули себе инициативу, хотя первого удара пришлось ждать добрых 20 минут".

По поводу игры киевлян там пишут вот такое: "Команда Шовковского сразу настроилась на контригру и это сначала приносило свои плоды. Чего только стоит заблокированный удар от Волошина. И вообще, ближе к перерыву они начали все больше владеть мячом и даже дважды попали в перекладину в пределах нескольких секунд. Помог только перерыв, ведь Ференцварош вышел на него уже с другим настроем и менталитетом, взял мяч под контроль и зажал соперника. В первом тайме украинцы боролись за свой почетный гол, но их усилия не увенчались успехом. Это первое поражение киевлян против венгерских команд".

Ну и завершим обзор изданием Origo Sport, которые были в не меньшем восторге от этой победы, чем их коллеги и назвали свой материал: "Сенсационная игра, разгромная победа Фради в Лиге Европы".

И честно, в самой статье особо ничего нового или других акцентов, чем в предыдущих, нет. О болельщиках информация на месте, о бодром старте "Ференцвароша" в этой игре также. О справедливой красной карточке Дубинчаку — ставим "тик". Интереснее почитать еще, что им было сказать непосредственно об игре киевского "Динамо".

Из интересного, они отметили Бущана как лучшего игрока матча в составе команды Шовковского. Прямо не на шутку восхищались они игрой украинского вратаря. А еще они отметили, что украинская команда стала невероятно растерянной уже после первого пропущенного гола: "Когда счет был открыт, то создавалось впечатление, что матч для них уже завершился. Они не знали, что делать дальше, поэтому так просто пропустили и второй гол. Аппетит приходит во время еды, поэтому хотелось больше и мы увидели больше, но это уже выглядело как добивание соперника, который поднял руки вверх".

Вот таковы итоги обзора от венгерской прессы. Мы попытались найти самое интересное, о чем они вообще писали. Конечно, этот матч не хочется вспоминать и поскорее бы его забыть. Но команде Шовковского мы хотим пожелать сил, чтобы держать этот удар и чтобы эта игра никак не влияла на дальнейшие выступления киевлян в Лиге Европы. Будем верить в лучшее.