Шовковский: Во втором тайме пропустили после ужасающей ошибки. Сразу же пропустили второй и игра была сделана

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ в рамках пресс-конференции после поражения от "Ференцвароша".

“Вдесятером против одиннадцати играть достаточно сложно. Вы анализируйте и продолжайте свою работу, а мы будем делать свою работу. В первом тайме сдерживали соперника, играли компактно и организованно, имели возможности забить, и не один раз. Во втором пропустили после ужасающей ошибки. Сразу пропустили второй и игра была сделана”.

"Ярмоленко не может и не будет делать никаких подсказок, пока является игроком. Но как лидер команды пользуется авторитетом. У него опыт выступлений на международном уровне, он – футболист с большим багажом знаний. Конечно, он помогает и подсказывает игрокам, и это нормально.

Во время всего периода пребывания Себальоса в команде это уже по меньшей мере третье его повреждение, которое не позволяет полноценно оценить, на что он способен. Он сыграл только одну полноценную игру и дважды выходил на смену. По завершению сезона будем смотреть”, – заявил тренер.