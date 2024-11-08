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Шовковский: Во втором тайме пропустили после ужасающей ошибки. Сразу же пропустили второй и игра была сделана

Лига Европы
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Наставник киевлян – о причинах негативного результата

Шовковский: Во втором тайме пропустили после ужасающей ошибки. Сразу же пропустили второй и игра была сделана

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ в рамках пресс-конференции после поражения от "Ференцвароша".

“Вдесятером против одиннадцати играть достаточно сложно. Вы анализируйте и продолжайте свою работу, а мы будем делать свою работу. В первом тайме сдерживали соперника, играли компактно и организованно, имели возможности забить, и не один раз. Во втором пропустили после ужасающей ошибки. Сразу пропустили второй и игра была сделана”.

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"Ярмоленко не может и не будет делать никаких подсказок, пока является игроком. Но как лидер команды пользуется авторитетом. У него опыт выступлений на международном уровне, он – футболист с большим багажом знаний. Конечно, он помогает и подсказывает игрокам, и это нормально.

Во время всего периода пребывания Себальоса в команде это уже по меньшей мере третье его повреждение, которое не позволяет полноценно оценить, на что он способен. Он сыграл только одну полноценную игру и дважды выходил на смену. По завершению сезона будем смотреть”, – заявил тренер.

"Динамо" занимает последнюю строчку в таблице.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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