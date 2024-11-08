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Шовковский: Во втором тайме пропустили после ужасающей ошибки. Сразу же пропустили второй и игра была сделана
Наставник киевлян – о причинах негативного результата
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ в рамках пресс-конференции после поражения от "Ференцвароша".
“Вдесятером против одиннадцати играть достаточно сложно. Вы анализируйте и продолжайте свою работу, а мы будем делать свою работу. В первом тайме сдерживали соперника, играли компактно и организованно, имели возможности забить, и не один раз. Во втором пропустили после ужасающей ошибки. Сразу пропустили второй и игра была сделана”.
"Ярмоленко не может и не будет делать никаких подсказок, пока является игроком. Но как лидер команды пользуется авторитетом. У него опыт выступлений на международном уровне, он – футболист с большим багажом знаний. Конечно, он помогает и подсказывает игрокам, и это нормально.
Во время всего периода пребывания Себальоса в команде это уже по меньшей мере третье его повреждение, которое не позволяет полноценно оценить, на что он способен. Он сыграл только одну полноценную игру и дважды выходил на смену. По завершению сезона будем смотреть”, – заявил тренер.
"Динамо" занимает последнюю строчку в таблице.
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