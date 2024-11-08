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Тренер Ференцвароша: Динамо очень не повезло получить красную карточку так рано

Лига Европы

Паскаль Янсен доволен результатом матча

Тренер Ференцвароша: Динамо очень не повезло получить красную карточку так рано

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Паскаль Янсен прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (4:0) в матче 4-го тура Лиги Европы.

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— Думаю, вы могли заметить, что даже когда мы оказались в большинстве, мы не извлекали ничего особенного из контроля над мячом. В перерыве мы внесли определенные корректив в нашу игру, определились, как именно мы хотим использовать численное преимущество, и как в этих условиях нужно прессинговать. Если вы прессингуете правильно, то вы более устойчивы с мячом, более комфортно с ним работаете и это в конце концов утомит соперника и заставит его ошибиться или раскрыться. Именно это и произошло, и именно этого мы и добивались.

Забить в течение 20 минут четыре гола — это впечатляет. И неважно, что это было сделано в большинстве: команда, у которой в составе на одного футболиста меньше, играет очень закрыто, и так просто численное преимущество не реализовать. Тем более, что такая команда, как киевское "Динамо", в любых обстоятельствах будет искать свои моменты у ворот соперника.

Забить четыре гола на выезде, сохранить свои ворота в неприкосновенности, и это в матче с киевским "Динамо" — большой комплимент всей нашей команде.

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— Ожидали вы от "Динамо" большего?

— Хороший вопрос. Я ожидал очень сильного оппонента, и мы его получили. "Динамо" очень не повезло получить красную карточку так рано. Поэтому им пришлось изменить свои планы. Но даже в этих условиях нам было тяжело играть в первом тайме. У "Динамо" было два-три хороших момента, даже когда они были в меньшинстве. Поэтому нам нужен был перерыв, чтобы перестроиться и вернуться в игру в новом качестве. Мы показали это качество, доминировали во втором тайме и забили четыре мяча.

Но, повторюсь, "Динамо" доставило нам трудности. Мы этого и ожидали. Так что в любом случае, несмотря на этот счет, "Динамо" остается хорошей командой, - сказал Янсен.

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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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