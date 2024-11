После игры между Аяксом и Маккаби, в Амстердаме напали на израильских фанатов. Пострадали 10 человек, еще двое считаются пропавшими без вести

Результат матча между "Аяксом" и "Маккаби Тель-Авивом" сегодня отходит на второй план. В Амстердаме после игры на израильских болельщиков напали люди в масках. Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и кричали "Свободу Палестине" и другие пропалестинские лозунги.

По информации The Jerusalem Post, в результате атаки пострадали 10 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно, как фанатов избивают, преследуют с ножами, и как они едва успевают спастись от машин. Среди пропавших - 33-летний израильско-болгарский болельщик Гай Авидор, который прилетел из Лондона на матч. Последним контактом семьи с ним был пост в социальных сетях перед матчем, и с тех пор он считается пропавшим без вести уже 10 часов.

⚠️ Graphic videos ⚠️



Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.



The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG