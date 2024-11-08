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После игры между Аяксом и Маккаби, в Амстердаме напали на израильских фанатов. Пострадали 10 человек, еще двое считаются пропавшими без вести

Лига Европы

Беньямин Нетаньяху уже отреагировал на этот инцидент

После игры между Аяксом и Маккаби, в Амстердаме напали на израильских фанатов. Пострадали 10 человек, еще двое считаются пропавшими без вести

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Результат матча между "Аяксом" и "Маккаби Тель-Авивом" сегодня отходит на второй план. В Амстердаме после игры на израильских болельщиков напали люди в масках. Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и кричали "Свободу Палестине" и другие пропалестинские лозунги.

По информации The Jerusalem Post, в результате атаки пострадали 10 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно, как фанатов избивают, преследуют с ножами, и как они едва успевают спастись от машин. Среди пропавших - 33-летний израильско-болгарский болельщик Гай Авидор, который прилетел из Лондона на матч. Последним контактом семьи с ним был пост в социальных сетях перед матчем, и с тех пор он считается пропавшим без вести уже 10 часов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был проинформирован об инциденте и отправил два спасательных самолета на помощь израильским гражданам. Армия обороны Израиля координирует спасательную миссию и отправляет грузовой самолет и два самолета из эскадрильи "Геркулес" с медицинскими и спасательными командами. Канцелярия премьер-министра заявила, что Нетаньяху рассматривает "ужасный инцидент со всей серьезностью" и призвал нидерландское правительство и силы безопасности принять энергичные и быстрые меры против участников беспорядков".

В пятницу утром Нетаньяху разговаривал с премьер-министром Нидерландов Диком Схуфом, попросив его усилить безопасность еврейской общины в Нидерландах. Пресс-секретарь нидерландской полиции сообщила, что на данный момент арестовано 57 человек.

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Источник:
The Jerusalem Post
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Caballero (DC)
08.11.2024 в 09:35
Англійські ЗМІ перед Евро2012 верещали про расизм в Україні.
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Комментарии 3
Caballero (DC)
08.11.2024 в 09:35
Англійські ЗМІ перед Евро2012 верещали про расизм в Україні.
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
08.11.2024 в 09:20
Вести себя в гостях нужно было по скромнее
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oda1979 (Запорожье)
08.11.2024 в 09:07
Ну а чо? Толерантность она такая
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