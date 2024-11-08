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Очередные упущенные три очка. Сент-Жиллуаз - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Выхода из кризиса пока не видно

Очередные упущенные три очка. Сент-Жиллуаз - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянская "Рома" расписала выездную ничью с бельгийским "Сент-Жиллуазом" в 4-м туре Лиги Европы.

Гости открыли счёт во втором тайме, но уже через 5 минут пропустили ответный гол.

Украинский нападающий "волков" Артём Довбик вышел на поле с замены, но не сумел помочь своей команде одержать победу.

"Рома" занимает 20-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги Европы, "Сент-Жиллуаз" - 30-е.

Брюссель. Стадион Короля Бодуэна

"Сент-Жиллуаз" - "Рома" - 1:1

Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 72

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Артем Довбик Рома Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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