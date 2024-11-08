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Очередные упущенные три очка. Сент-Жиллуаз - Рома 1:1. Видео голов и обзор матча
Выхода из кризиса пока не видно
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Рома" расписала выездную ничью с бельгийским "Сент-Жиллуазом" в 4-м туре Лиги Европы.
Гости открыли счёт во втором тайме, но уже через 5 минут пропустили ответный гол.
Украинский нападающий "волков" Артём Довбик вышел на поле с замены, но не сумел помочь своей команде одержать победу.
"Рома" занимает 20-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги Европы, "Сент-Жиллуаз" - 30-е.
Брюссель. Стадион Короля Бодуэна
"Сент-Жиллуаз" - "Рома" - 1:1
Голы: Макаллистер, 77 - Манчини, 72
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