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"Неприличный результат". Эксперт высказался о фиаско Динамо в Лиге Европы

Лига Европы

Киевская команда крупно проиграла "Ференцварошу"

"Неприличный результат". Эксперт высказался о фиаско Динамо в Лиге Европы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского "Динамо" от "Ференцвароша" (0:4) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

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"Неприличный результат. Ещё долго будет о чём разговаривать киевским таксистам с пассажирами.

Я хочу, в эту тяжелую минуту поддержать Шовковского и команду. Надо научится держать удар, отнестись к критике сдержанно. Пусть все злопыхатели ликуют. Киевляне всегда будут и в хорошем, и в плохом с командой. Победы придут... Всем добра. Слава Украине", - написал Заховайло в своем Facebook.

После четырех туров Лиги Европы "Динамо" занимает последнее место в турнирной таблице.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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