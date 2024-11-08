"Неприличный результат". Эксперт высказался о фиаско Динамо в Лиге Европы

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского "Динамо" от "Ференцвароша" (0:4) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

"Неприличный результат. Ещё долго будет о чём разговаривать киевским таксистам с пассажирами.

Я хочу, в эту тяжелую минуту поддержать Шовковского и команду. Надо научится держать удар, отнестись к критике сдержанно. Пусть все злопыхатели ликуют. Киевляне всегда будут и в хорошем, и в плохом с командой. Победы придут... Всем добра. Слава Украине", - написал Заховайло в своем Facebook.