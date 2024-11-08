Тренер Тоттенхэма: Неутешительный результат, к сожалению, вызван неудачным первым таймом

Вчера "Тоттенхэм" на выезде уступил "Галатасараю" со счетом 3:2. "Шпоры" заканчивали игру в меньшинстве, поскольку в середине второго тайма вторую желтую за нарушение правил получил Уилл Ланкшир. Впрочем, тренер лондонцев Анге Постекоглу уверяет, что этот поединок его команда проиграла еще в первой половине встречи, где они пропустили три мяча.

"Мы ожидали, что будет тяжелая игра. Очевидно, что они были в хорошей форме весь год и не проигрывали дома, и я думал, что игра будет такой, как ожидалось. Очевидно, что результат разочаровывает. Первый тайм был не лучшим, мы просто плохо обращались с мячом, особенно с мячом, были очень расточительными и отдавали его слишком много раз, без необходимости. Это позволило им закрепиться в тех сферах, в которых они хорошо играют. У них есть несколько хороших игроков в первой трети поля, а мы просто позволяли этому происходить слишком часто и, в конце концов, поплатились за это, потому что мы всегда заканчиваем мощно, и я знал, что так будет и во втором тайме. Очевидно, что игра вдесятером не помогла, но даже с десятью игроками, я считаю, что мы, наверное, играли в лучший футбол за весь матч и забили второй гол. Также имели несколько возможностей забить третий, но, по моему мнению, мы выглядели лучше. Итак, неутешительный результат, к сожалению, вызван неудачным первым таймом", - заявил Анге Постекоглу.

Добавим, что после четырех туров Лиги Европы "Тоттенхэм" занимает седьмое место, имея в своем активе 9 очков. Следующую игру "шпоры" проведут в АПЛ 10 ноября против "Ипсвича".