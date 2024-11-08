Дубль Осимхена. Галатасарай - Тоттенхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

"Тоттенхэм" потерпел поражение в выездном матче 4-го тура Лиги Европы от "Галатасарая".

Два гола в составе турецкого клуба забил звёздный нападающий Виктор Осимхен.

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Также стоит отметить, что на 60-й минуте "шпоры" остались в меньшинстве после удаления Уилла Ланкшира.

На счету "Галатасарая" теперь 10 очков в рамках ЛЕ, у "Тоттенхэма" - 9.

Стамбул. "Тюрк Телеком Арена"

"Галатасарай" - "Тоттенхэм" - 3:2

Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 - Ланкшир, 18, Соланке, 69