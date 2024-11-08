Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль Осимхена. Галатасарай - Тоттенхэм 3:2. Видео голов и обзор матча
Веселая игра
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" потерпел поражение в выездном матче 4-го тура Лиги Европы от "Галатасарая".
Два гола в составе турецкого клуба забил звёздный нападающий Виктор Осимхен.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также стоит отметить, что на 60-й минуте "шпоры" остались в меньшинстве после удаления Уилла Ланкшира.
На счету "Галатасарая" теперь 10 очков в рамках ЛЕ, у "Тоттенхэма" - 9.
Стамбул. "Тюрк Телеком Арена"
"Галатасарай" - "Тоттенхэм" - 3:2
Голы: Акгюн, 6, Осимхен, 31, 39 - Ланкшир, 18, Соланке, 69
Популярное сейчас
- Поражение Динамо, гол и победа Мудрика, а также ничьи Таловерова и Довбика. Главные новости за 7 ноября
- "Киевляне растерялись и подняли руки вверх". Динамо – Ференцварош. Обзор послематчевой венгерской прессы
- Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь
- Динамо – Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.11.2024
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото