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Встреча двух будущих соперников Динамо. Виктория - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Непросто будет

Встреча двух будущих соперников Динамо. Виктория - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча

Real Sociedad

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"Виктория" Пльзень неожиданно обыграла "Реал Сосьедад" в 4-м туре Лиги Европы.

Победу чешскому клубу принесли забитые мячи экс-форварда "Кривбасса" Принса Аду и Даниэла Вашулина.

Напомним, что оба клуба на основном этапе ЛЕ сыграют против "Динамо". С "Викторией" киевляне встретятся 28 ноября, с "Реал Сосьедадом" - 12 декабря.

Пльзень, Доосан-Арена

"Виктория" – "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Аду 13, Вашулин 89 – Оускарссон 35

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Виктория (Пльзень)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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