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Встреча двух будущих соперников Динамо. Виктория - Реал Сосьедад 2:1. Видео голов и обзор матча
Непросто будет
Real Sociedad
"Виктория" Пльзень неожиданно обыграла "Реал Сосьедад" в 4-м туре Лиги Европы.
Победу чешскому клубу принесли забитые мячи экс-форварда "Кривбасса" Принса Аду и Даниэла Вашулина.
Напомним, что оба клуба на основном этапе ЛЕ сыграют против "Динамо". С "Викторией" киевляне встретятся 28 ноября, с "Реал Сосьедадом" - 12 декабря.
Пльзень, Доосан-Арена
"Виктория" – "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Аду 13, Вашулин 89 – Оускарссон 35
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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