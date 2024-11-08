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Экс-форвард Динамо: Чтобы набирать очки, команде нужно время и другие игроки
Виктор Хлус считает, что для получения побед должен быть другой состав команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Бывший нападающий киевского "Динамо" и одесского "Черноморца" Виктор Хлус оценил игровую форму столичной команды.
"Динамо" для меня всегда был примером украинского футбола, так есть и сейчас. Вот только уровень нашего футбола сейчас по известным причинам не такой, как раньше. Так что добывать в еврокубковых турнирах очки и находиться на достойном уровне – нынешнему составу "Динамо" рано думать.
Пока, к сожалению, мы только хотим думать об очках, однако для этого нужно время и другие футболисты. И если игроки, которые сейчас защищают цвета столичного клуба, для украинского футбола являются гениями, то сравнение с теми же "Баварией", "Барселоной" или "Интером" не в их пользу.
Работать в "Динамо" с целью получения серьезных побед в Европе должен другой состав команды", - считает Хлус.
Напомним, "Динамо" потерпело свое четвертое поражение в Лиге Европы-2024/25, проиграв венгерскому "Ференцварошу" (0:4). Киевляне без набранных очков занимают последнее место в таблице.
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