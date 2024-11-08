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Команда Моуринью покидает топ-20 Лиги Европы. АЗ - Фенербахче 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Три удара в створ у хозяев - три гола

Команда Моуринью покидает топ-20 Лиги Европы. АЗ - Фенербахче 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский "АЗ Алкмар" обыграл в домашнем матче Лиги Европы турецкий "Фенербахче" (3:1), который возглавляет Жозе Моуринью.

Все голы в поединке были забиты во втором тайме.

После поражения "Фенербахче" опустился на 21-е место в турнирной таблице основного этапа ЛЕ, а АЗ, в свою очередь, поднялся на 17-ю строчку.

Алкмар, АФАС

"АЗ Алкмар" – "Фенербахче" 3:1

Голы: Дал 59, Смит 75, Касиус 87 – Эн-Несири 70

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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