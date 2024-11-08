Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда Моуринью покидает топ-20 Лиги Европы. АЗ - Фенербахче 3:1. Видео голов и обзор матча
Три удара в створ у хозяев - три гола
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "АЗ Алкмар" обыграл в домашнем матче Лиги Европы турецкий "Фенербахче" (3:1), который возглавляет Жозе Моуринью.
Все голы в поединке были забиты во втором тайме.
После поражения "Фенербахче" опустился на 21-е место в турнирной таблице основного этапа ЛЕ, а АЗ, в свою очередь, поднялся на 17-ю строчку.
Алкмар, АФАС
"АЗ Алкмар" – "Фенербахче" 3:1
Голы: Дал 59, Смит 75, Касиус 87 – Эн-Несири 70
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Киевляне растерялись и подняли руки вверх". Динамо – Ференцварош. Обзор послематчевой венгерской прессы
- "Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем
- Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн