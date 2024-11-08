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Хацкевич: Динамо не выдержало психологический удар и развалилось

Лига Европы

С 17-й минуты киевляне играли в меньшинстве

Хацкевич: Динамо не выдержало психологический удар и развалилось

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич проанализировал поражение киевского клуба от венгерского "Ференцвароша" в матче 4-го тура Лиги Европы.

"Впечатления от игры неоднозначные. У меня тоже были надежды, что с "Ференцварошем" "Динамо" получит очки, одержит победу, и, как по мне, игру сломало быстрое удаление Дубинчака.

Однако, даже после того, как Владислав получил красную карточку, "Динамо" в первом тайме быстро сумело перестроиться, умело использовало свободное пространство и имело несколько убийственных моментов, когда за минуту сначала Владислав Кабаев, а затем Владислав Ванат попадали в каркас ворот "Ференцвароша".

Также очень уверенно играл Жора Бущан. И это вселяло оптимизм, что и после перерыва выдержат, не проиграют, но...

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У "Динамо" существует большая, самая большая проблема - центральная зона в обороне. Но не стоит всех собак вешать на защитников. Вот разберем первый гол. "Динамо" наказали за неуклюжую игру Кабаева, который отдал плохой пас назад на Шапаренко. Второй: борьба, рикошет, залетело. И все это за две минуты. При этом команда еще и играет в меньшинстве. Это такой сильный психологический удар, который команда не выдержала и развалилась.

Я повторюсь, все решило быстрое удаление Дубинчака. Поэтому говорить, что это худший матч, однозначно не стал бы, но по результату, безусловно, да. Катастрофическим, как по мне, был только второй тайм.

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По самоотдаче динамовцев вопросов не должно быть. И, возможно, заряженность на результат и сыграла с ребятами злую шутку. В том же эпизоде с красной карточкой Дубинчаку, он должен был хладнокровно играть. Мяч уже практически вышел за линии поля, а он полетел его выгрызать. Самоотдача - это хорошо, но куда важнее иметь здравый смысл и холодную голову.

Когда команда так проигрывает, с таким счетом, то трудно кого-то выделить. Здорово играл Бущан, особенно в первом тайме, но ведь пропустил четыре раза", - резюмировал Хацкевич.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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