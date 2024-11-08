Хацкевич: Динамо не выдержало психологический удар и развалилось

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич проанализировал поражение киевского клуба от венгерского "Ференцвароша" в матче 4-го тура Лиги Европы.

"Впечатления от игры неоднозначные. У меня тоже были надежды, что с "Ференцварошем" "Динамо" получит очки, одержит победу, и, как по мне, игру сломало быстрое удаление Дубинчака. Однако, даже после того, как Владислав получил красную карточку, "Динамо" в первом тайме быстро сумело перестроиться, умело использовало свободное пространство и имело несколько убийственных моментов, когда за минуту сначала Владислав Кабаев, а затем Владислав Ванат попадали в каркас ворот "Ференцвароша".

Также очень уверенно играл Жора Бущан. И это вселяло оптимизм, что и после перерыва выдержат, не проиграют, но...

У "Динамо" существует большая, самая большая проблема - центральная зона в обороне. Но не стоит всех собак вешать на защитников. Вот разберем первый гол. "Динамо" наказали за неуклюжую игру Кабаева, который отдал плохой пас назад на Шапаренко. Второй: борьба, рикошет, залетело. И все это за две минуты. При этом команда еще и играет в меньшинстве. Это такой сильный психологический удар, который команда не выдержала и развалилась.

Я повторюсь, все решило быстрое удаление Дубинчака. Поэтому говорить, что это худший матч, однозначно не стал бы, но по результату, безусловно, да. Катастрофическим, как по мне, был только второй тайм.

По самоотдаче динамовцев вопросов не должно быть. И, возможно, заряженность на результат и сыграла с ребятами злую шутку. В том же эпизоде с красной карточкой Дубинчаку, он должен был хладнокровно играть. Мяч уже практически вышел за линии поля, а он полетел его выгрызать. Самоотдача - это хорошо, но куда важнее иметь здравый смысл и холодную голову.

Когда команда так проигрывает, с таким счетом, то трудно кого-то выделить. Здорово играл Бущан, особенно в первом тайме, но ведь пропустил четыре раза", - резюмировал Хацкевич.