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Яремчук не понадобился. Олимпиакос - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча
Роману по-прежнему не доверяют
Getty Images/Global Images Ukraine
"Олимпиакос" расписал мировую ничью с "Рейнджерсом" 4-м туре Лиги Европы.
В составе греческого клуба отличился Аюб Эль-Кааби, у представителей Шотландии - Сирил Дессерс.
Украинский нападающий "красно-белых" Роман Яремчук провёл весь поединок на скамейке запасных.
"Олимпиакос" находится на 11-й строчке турнирной таблицы ЛЕ, "Рейнджерс" - на 10-й.
Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" - "Рейнджерс" - 1:1
Голы: Эль-Кааби, 56 - Дессерс, 64
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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