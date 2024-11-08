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Яремчук не понадобился. Олимпиакос - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Роману по-прежнему не доверяют

Яремчук не понадобился. Олимпиакос - Рейнджерс 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Олимпиакос" расписал мировую ничью с "Рейнджерсом" 4-м туре Лиги Европы.

В составе греческого клуба отличился Аюб Эль-Кааби, у представителей Шотландии - Сирил Дессерс.

Украинский нападающий "красно-белых" Роман Яремчук провёл весь поединок на скамейке запасных.

"Олимпиакос" находится на 11-й строчке турнирной таблицы ЛЕ, "Рейнджерс" - на 10-й.

Пирей. "Георгиос Караискакис"

"Олимпиакос" - "Рейнджерс" - 1:1

Голы: Эль-Кааби, 56 - Дессерс, 64

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Олимпиакос (Пирей) Рейнджерс (Глазго)
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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