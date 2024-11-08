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Все перевернулось для подопечных Йовичевича за минуту. Лудогорец - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Сенсации не случилось

Все перевернулось для подопечных Йовичевича за минуту. Лудогорец - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетик" минимально обыграл "Лудогорец" в выездном матче 4-го тура Лиги Европы.

На гол Эрика Маркуса со штрафного баски ответили двумя голами в течение одной минуты в исполнении Иньяки Уильямса и Нико Серрано.

Напомним, "Лудогорец" возглавляет бывший наставник "Шахтёра", "Днепра-1" и "Карпат" Игорь Йовичевич.

Разград. "Хувефарма Арена"

"Лудогорец" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Маркус, 20 - Уильямс, 73, Серрано, 74

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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