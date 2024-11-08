Кузнецов: У Динамо осталось два соперника, с которыми можно брать очки

Бывший защитник "Динамо" Олег Кузнецов прокомментировал поражение "бело-синих" от "Ференцвароша" (0:4) в матче 4-го тура Лиги Европы:

- Опять удаление в поединке Лиги Европы, и оно все разрушило. Первый тайм, даже вдесятером, играли неплохо, дотерпели до перерыва, но потом, похоже из-за усталости, посыпались... Более показательным футбол в исполнении "Динамо" был до 17-й минуты, когда все складывалось хорошо и было заметно, как "Ференцварош" опасается киевлян.

- Однако, футбол - это не хоккей. Почему "Динамо" так глубоко село в оборону и все время просто отбивалось?

- Я не соглашусь, что только отбивались и больше ничего ... В первом тайме киевляне старались не замечать, что играют в меньшинстве, старались вести контригру, и, вспомните, провели несколько хороших атак. Был даже отрезок, когда динамовцы дважды в перекладину попали.

Конечно, со стороны тренерского штаба можно было по разному отреагировать на потерю Дубинчака из-за удаления. Как вариант - перестроиться на схему в три центрбека, или в пять защитников, и, при этом действительно не прижиматься так к своим воротам. Но в таких вариантах тоже есть определенная бесперспективность, потому что делаешь одну роковую ошибку, и все ломается.

- Фол Дубинчака действительно тянул на красную карточку?

- Безусловно. И VAR это четко показал. Даже если такое нарушение случается за пределами поля, арбитр должен соответственно среагировать. Дубинчак не успевал за оппонентом и ударил его в голеностоп. Все очевидно. Никто и не спорил с вердиктом рефери, включая самого Дубинчака.

- Понятно, что в таких случаях жертвуют игроком атаки, что компенсировать потерю в обороне. Но почему заменили именно Буяльского?

- Ваната - единственного форварда, нельзя было трогать. Поэтому, динамовцы сделали все по классической схеме, убрав с поля так называемого 10-го номера, то есть Буяльского. Он в новой схеме был уже лишним. "Динамо" перестроилось на игру с двумя опорниками - к Бражко в пару сместился Шапаренко, у которого есть навыки в этом.

- "Ференцварош" вас чем-то удивил?

- В этой команде достаточно хороших футболистов. Летом они провели качественную кадровую кампанию, многих новых исполнителей купили, особенно, легионеров. Мне очень понравилась игра бразильца Кады Боргеса и израильтянина Абу Фани, которые прекрасно работают с мячом. "Ференцварош" - это крепкий, качественный европейский середняк.

- Первый гол "Динамо" пропустило после непонятного паса Кабаева назад. И таких пасов было немало... Возможно, менее рискованно было бы вперед играть?

- Это командная тактика. Все знают, как и куда отдавать мяч, как лучше его сохранять. Однако, на таком уровне малейшая ошибка обходится очень дорого. Конечно, когда команда уже бежит вперед, и кто-то неожиданно пасует назад, отрезая почти всех своих от мяча и, фактически, оголяя центр поля, ничем хорошим это не заканчивается

- Возможно, замены Александру Шовковскому раньше нужно было делать?

- После первого тайма я, и думаю, не только я, надеялся, что команда спокойно будет удерживать счет 0:0, поэтому ничего трогать и не надо было. Но после двух подряд пропущенных голов Шовковский понял, что этот матч спасти уже невозможно. Поэтому, когда одновременно произошли три замены в "Динамо", было понятно, что это уже подготовка к поединку УПЛ с "Полесьем".

- "Динамо" не может набрать очки, но дождемся ли мы хотя бы одного забитого гола в текущей Лиге Европы? Возможно, стоит на какой-то матч выйти с двумя форвардами - с Ванатом и Герреро в "старте"?

- В чемпионате Украины "Динамо" действует с одним нападающим и забивает три-пять голов. Надо, чтобы в еврокубках моменты создавались, тогда и забитые мячи увидим. В матче с "Ференцварошем" киевляне настраивались очки взять. А тут это удаление... В любом следующем поединке даже три мяча "Динамо" способно забить.

- После четырех поражений "Динамо" подряд - что дальше в плане турнирной стратегии?

- Остались два соперника, с которыми можно бороться и брать очки. Однако, если с "Викторией" киевляне будут играть в ноябре, то против латвийского РФШ придется играть только в конце января следующего года, в последнем - 8-м туре. Теоретически можно попробовать взять шесть баллов, три из которых - в поединке с "Викторией". Но против "Реала Сосьедад" будет очень тяжело. И этих шести очков нам уже не хватит...

Затем - заключительные матчи в январе. Здесь вообще непонятно, как "Динамо" станет готовиться и играть. Сборники не отдыхали летом, и не смогут отдохнуть зимой. Посмотрим, как "бело-синие" выступят в Лиге Европы до Нового года. Не исключен вариант, когда все шансы будут упущены, и в январе на евроарену можно выставлять команду U-19...