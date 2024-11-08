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Голкипер Ференцвароша - о победе над Динамо: Забили гол, а затем и еще несколько

Лига Европы

Венгры забили четыре гола за 20 минут

Голкипер Ференцвароша - о победе над Динамо: Забили гол, а затем и еще несколько

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Голкипер венгерского "Ференцвароша" Денеш Дибус прокомментировал победу над киевским "Динамо" (4:0) в 4-м туре Лиги Европы.

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"Это была очень хорошая игра. Даже в начале матча мы владели инициативой на поле. Однако "Динамо" могло нас наказать за ошибки в защите. После удаления мы начали чувствовать преимущество.

Во втором тайме нужно было сконцентрироваться на атакующих действиях. Нам это удалось. Забили гол, а затем и еще несколько. Получилась очень хорошая победа", - сказал Дибус.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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